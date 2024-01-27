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لدعم تصدير المنتجات الزراعية.. "سال" تفعّل محطة الشحن في مطار بيشة

شحن ومناولة التمور التي تتميز بإنتاجها مزارع المحافظة من أولويات تفعيل المحطة

فعّلت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤخرًا، محطة الشحن الجوي في مطار محافظة بيشة؛ بهدف دعم تصدير المنتجات الزراعية والغذائية بالتعاون مع مطار وغرفة بيشة التجارية.

ويأتي شحن ومناولة التمور التي تتميز بإنتاجها مزارع بيشة، من أولويات تفعيل المحطة؛ كون محافظة بيشة تحتوي على ما يقارب مليون نخلة، تُنتج أكثر من ٥٠ ألف طن من التمور، يتصدر "الصفري" النسبة الأعلى بمعدل ٩٠% من التمور الأخرى.

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لدعم تصدير المنتجات الزراعية.. "سال" تفعّل محطة الشحن في مطار بيشة
سبق

فعّلت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤخرًا، محطة الشحن الجوي في مطار محافظة بيشة؛ بهدف دعم تصدير المنتجات الزراعية والغذائية بالتعاون مع مطار وغرفة بيشة التجارية.

ويأتي شحن ومناولة التمور التي تتميز بإنتاجها مزارع بيشة، من أولويات تفعيل المحطة؛ كون محافظة بيشة تحتوي على ما يقارب مليون نخلة، تُنتج أكثر من ٥٠ ألف طن من التمور، يتصدر "الصفري" النسبة الأعلى بمعدل ٩٠% من التمور الأخرى.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
01:45 PM

لدعم تصدير المنتجات الزراعية.. "سال" تفعّل محطة الشحن في مطار بيشة

شحن ومناولة التمور التي تتميز بإنتاجها مزارع المحافظة من أولويات تفعيل المحطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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فعّلت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، عضو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مؤخرًا، محطة الشحن الجوي في مطار محافظة بيشة؛ بهدف دعم تصدير المنتجات الزراعية والغذائية بالتعاون مع مطار وغرفة بيشة التجارية.

ويأتي شحن ومناولة التمور التي تتميز بإنتاجها مزارع بيشة، من أولويات تفعيل المحطة؛ كون محافظة بيشة تحتوي على ما يقارب مليون نخلة، تُنتج أكثر من ٥٠ ألف طن من التمور، يتصدر "الصفري" النسبة الأعلى بمعدل ٩٠% من التمور الأخرى.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,972
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,745
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,922
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

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