النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

20 قتيلاً في انفجار ضخم هز العاصمة الأفغانية  و"طالبان": نحن هنا

قرب حي يضم السفارة الأمريكية ومقر مهمة "الدعم الحازم" التابعة لناتو

هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية، الخميس، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة شرق كابل، بالقرب من حي يضم السفارة الأمريكية ومقر مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف الناتو، وبعثات دبلوماسية أخرى.
وقال مدير مستشفى قريب إن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 30 آخرون.

ووفق "رويترز" هذا ثاني انفجار كبير في العاصمة الأفغانية هذا الأسبوع، في الوقت الذي كان فيه المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد في المدينة لإطلاع المسؤولين على اتفاق أمريكي مع حركة طالبان "من حيث المبدأ" لإنهاء أطول حرب أمريكية.

وقال فردوس فارامرز المتحدث باسم قائد شرطة كابل، لأسوشيتد برس، إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالمدينة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، أن سيارة ملغومة انفجرت على طريق رئيسي، وأن الشرطة أغلقت المنطقة.
وكشف المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن الهجوم خلف مقتل 20 شخصاً، من بينهم أجانب، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات المحلية، وتقول إن الحادث لم يخلف مقتل أي أجنبي.
ويبدو أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة شاش داراك، التي تخضع لحراسة مشددة، حيث توجد مكاتب تابعة لسلطات الأمن القومي الأفغانية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
20 قتيلاً في انفجار ضخم هز العاصمة الأفغانية  و"طالبان": نحن هنا
سبق

هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية، الخميس، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة شرق كابل، بالقرب من حي يضم السفارة الأمريكية ومقر مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف الناتو، وبعثات دبلوماسية أخرى.
وقال مدير مستشفى قريب إن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 30 آخرون.

ووفق "رويترز" هذا ثاني انفجار كبير في العاصمة الأفغانية هذا الأسبوع، في الوقت الذي كان فيه المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد في المدينة لإطلاع المسؤولين على اتفاق أمريكي مع حركة طالبان "من حيث المبدأ" لإنهاء أطول حرب أمريكية.

وقال فردوس فارامرز المتحدث باسم قائد شرطة كابل، لأسوشيتد برس، إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالمدينة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، أن سيارة ملغومة انفجرت على طريق رئيسي، وأن الشرطة أغلقت المنطقة.
وكشف المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن الهجوم خلف مقتل 20 شخصاً، من بينهم أجانب، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات المحلية، وتقول إن الحادث لم يخلف مقتل أي أجنبي.
ويبدو أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة شاش داراك، التي تخضع لحراسة مشددة، حيث توجد مكاتب تابعة لسلطات الأمن القومي الأفغانية.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
11:55 AM

20 قتيلاً في انفجار ضخم هز العاصمة الأفغانية  و"طالبان": نحن هنا

قرب حي يضم السفارة الأمريكية ومقر مهمة "الدعم الحازم" التابعة لناتو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,351

هز انفجار ضخم العاصمة الأفغانية، الخميس، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة شرق كابل، بالقرب من حي يضم السفارة الأمريكية ومقر مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف الناتو، وبعثات دبلوماسية أخرى.
وقال مدير مستشفى قريب إن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 30 آخرون.

ووفق "رويترز" هذا ثاني انفجار كبير في العاصمة الأفغانية هذا الأسبوع، في الوقت الذي كان فيه المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد في المدينة لإطلاع المسؤولين على اتفاق أمريكي مع حركة طالبان "من حيث المبدأ" لإنهاء أطول حرب أمريكية.

وقال فردوس فارامرز المتحدث باسم قائد شرطة كابل، لأسوشيتد برس، إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالمدينة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، أن سيارة ملغومة انفجرت على طريق رئيسي، وأن الشرطة أغلقت المنطقة.
وكشف المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن الهجوم خلف مقتل 20 شخصاً، من بينهم أجانب، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات المحلية، وتقول إن الحادث لم يخلف مقتل أي أجنبي.
ويبدو أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة شاش داراك، التي تخضع لحراسة مشددة، حيث توجد مكاتب تابعة لسلطات الأمن القومي الأفغانية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,959
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,488
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,399
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,814

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة