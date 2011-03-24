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ما هي أفضل مياه معبَّأة؟ هيئة الغذاء والدواء تجيب

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هناك متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجَّلة، ولا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى.

وأشارت إلى أن مياه الشرب المعبَّأة هي مياه معالَجة ومخصَّصة للاستهلاك الآدمي، وتحتوي على المعادن الطبيعية أو المضافة عن قصد.

وأوضحت إلى أهم محتويات البيانات الإيضاحية لمياه الشرب المعبأة هي: الرقم الهيدروجيني (PH) ، والبرومات، والفلورايد، والأملاح الصلبة الذائبة TDS.

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ما هي أفضل مياه معبَّأة؟ هيئة الغذاء والدواء تجيب
سبق

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هناك متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجَّلة، ولا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى.

وأشارت إلى أن مياه الشرب المعبَّأة هي مياه معالَجة ومخصَّصة للاستهلاك الآدمي، وتحتوي على المعادن الطبيعية أو المضافة عن قصد.

وأوضحت إلى أهم محتويات البيانات الإيضاحية لمياه الشرب المعبأة هي: الرقم الهيدروجيني (PH) ، والبرومات، والفلورايد، والأملاح الصلبة الذائبة TDS.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:40 AM

ما هي أفضل مياه معبَّأة؟ هيئة الغذاء والدواء تجيب

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
30
110,371

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هناك متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجَّلة، ولا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى.

وأشارت إلى أن مياه الشرب المعبَّأة هي مياه معالَجة ومخصَّصة للاستهلاك الآدمي، وتحتوي على المعادن الطبيعية أو المضافة عن قصد.

وأوضحت إلى أهم محتويات البيانات الإيضاحية لمياه الشرب المعبأة هي: الرقم الهيدروجيني (PH) ، والبرومات، والفلورايد، والأملاح الصلبة الذائبة TDS.

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