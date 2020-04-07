النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

"الصمعاني": مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين وولي العهد

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: فضيلة الشيخ أحمد بن سعد الزهراني، فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد العسكر، فضيلة الشيخ سعد بن سعود البديع، فضيلة الشيخ عيسى بن راشد القعيمي، فضيلة الشيخ علي بن سمحان الأحمري، فضيلة الشيخ عبدالله بن شديد البشري، فضيلة الشيخ سعد بن محمد المنيف، فضيلة الشيخ سعد بن محمد الهزاني، فضيلة الشيخ عقيل بن طراد الشمري، فضيلة الشيخ أحمد بن محمود الأزوري.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيراً إلى أن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يوم.
وقال: "إن الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم".
ورفع أصحاب الفضيلة الأعضاء من جانبهم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مرفق القضاء.

خادم الحرمين الشريفين المحكمة العليا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا
سبق

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: فضيلة الشيخ أحمد بن سعد الزهراني، فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد العسكر، فضيلة الشيخ سعد بن سعود البديع، فضيلة الشيخ عيسى بن راشد القعيمي، فضيلة الشيخ علي بن سمحان الأحمري، فضيلة الشيخ عبدالله بن شديد البشري، فضيلة الشيخ سعد بن محمد المنيف، فضيلة الشيخ سعد بن محمد الهزاني، فضيلة الشيخ عقيل بن طراد الشمري، فضيلة الشيخ أحمد بن محمود الأزوري.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيراً إلى أن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يوم.
وقال: "إن الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم".
ورفع أصحاب الفضيلة الأعضاء من جانبهم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مرفق القضاء.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
04:15 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
04:49 PM

أمر ملكي بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا

"الصمعاني": مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين وولي العهد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
15,478

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتسمية 10 من القضاة أعضاءً في المحكمة العليا، وهم: فضيلة الشيخ أحمد بن سعد الزهراني، فضيلة الشيخ إبراهيم بن محمد العسكر، فضيلة الشيخ سعد بن سعود البديع، فضيلة الشيخ عيسى بن راشد القعيمي، فضيلة الشيخ علي بن سمحان الأحمري، فضيلة الشيخ عبدالله بن شديد البشري، فضيلة الشيخ سعد بن محمد المنيف، فضيلة الشيخ سعد بن محمد الهزاني، فضيلة الشيخ عقيل بن طراد الشمري، فضيلة الشيخ أحمد بن محمود الأزوري.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيراً إلى أن هذا الأمر الكريم هو استمرار للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يوم.
وقال: "إن الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة في عملهم القادم".
ورفع أصحاب الفضيلة الأعضاء من جانبهم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مرفق القضاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,960
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,017
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,689
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,993

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة