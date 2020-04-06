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الأسهم الأمريكية تنتعش في ظل آمال بانحسار "كورونا"

"داو جونز" ارتفع 3.05 %

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم (الاثنين)، بعد أن أبدى الرئيس دونالد ترامب أمله في أن تكون أزمة فيروس كورونا بصدد الانحسار في بعض الولايات الأشد تضرراً.


وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 641.10 نقطة بما يعادل 3.05 بالمئة ليصل إلى 21693.63 نقطة، وفقاً لـ"رويترز".

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 89.63 نقطة أو 3.60 بالمئة مسجلاً 2578.28 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 287.09 نقطة أو 3.89 بالمئة إلى 7660.17 نقطة.


أمريكا الأسهم الأمريكية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الأسهم الأمريكية تنتعش في ظل آمال بانحسار "كورونا"
سبق

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم (الاثنين)، بعد أن أبدى الرئيس دونالد ترامب أمله في أن تكون أزمة فيروس كورونا بصدد الانحسار في بعض الولايات الأشد تضرراً.


وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 641.10 نقطة بما يعادل 3.05 بالمئة ليصل إلى 21693.63 نقطة، وفقاً لـ"رويترز".

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 89.63 نقطة أو 3.60 بالمئة مسجلاً 2578.28 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 287.09 نقطة أو 3.89 بالمئة إلى 7660.17 نقطة.


06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
07:37 PM

الأسهم الأمريكية تنتعش في ظل آمال بانحسار "كورونا"

"داو جونز" ارتفع 3.05 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم (الاثنين)، بعد أن أبدى الرئيس دونالد ترامب أمله في أن تكون أزمة فيروس كورونا بصدد الانحسار في بعض الولايات الأشد تضرراً.


وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 641.10 نقطة بما يعادل 3.05 بالمئة ليصل إلى 21693.63 نقطة، وفقاً لـ"رويترز".

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 89.63 نقطة أو 3.60 بالمئة مسجلاً 2578.28 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 287.09 نقطة أو 3.89 بالمئة إلى 7660.17 نقطة.


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