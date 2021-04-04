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نائب وزير الحج: تنظيم لتطبيق "اعتمرنا" أكثر تطوراً ونقله لمنصة "توكلنا"

أكد أن ما يدار في منصات التواصل الاجتماعي معظمه غير صحيح

‬ أكد نائب وزير الحج أن التطبيق المعتمد لإصدار تصاريح العمرة هو تطبيق "اعتمرنا"، ولا يحتاج إلى أي وسيط حقيقة.

وقال عبر قناة "الإخبارية": إن ما يدار في منصات التواصل الاجتماعي معظمه بل غالبه غير صحيح، وقد يحاول البعض مساعدة آخرين في حصولهم على تصاريح العمرة، ونحن ننصح بأن يكون من له رغبة بالعمرة أو الصلاة أن يستخدم تطبيق "اعتمرنا".

وأردف أن هناك خططاً مستقبلية أكثر تطويراً بنقل تطبيق "اعتمرنا" إلى تطبيق "توكلنا" على نفس منصة "توكلنا"، والتي تعنى بإصدار تصاريح العمرة والصلاة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الحج: تنظيم لتطبيق "اعتمرنا" أكثر تطوراً ونقله لمنصة "توكلنا"
سبق

‬ أكد نائب وزير الحج أن التطبيق المعتمد لإصدار تصاريح العمرة هو تطبيق "اعتمرنا"، ولا يحتاج إلى أي وسيط حقيقة.

وقال عبر قناة "الإخبارية": إن ما يدار في منصات التواصل الاجتماعي معظمه بل غالبه غير صحيح، وقد يحاول البعض مساعدة آخرين في حصولهم على تصاريح العمرة، ونحن ننصح بأن يكون من له رغبة بالعمرة أو الصلاة أن يستخدم تطبيق "اعتمرنا".

وأردف أن هناك خططاً مستقبلية أكثر تطويراً بنقل تطبيق "اعتمرنا" إلى تطبيق "توكلنا" على نفس منصة "توكلنا"، والتي تعنى بإصدار تصاريح العمرة والصلاة.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
05:33 PM

نائب وزير الحج: تنظيم لتطبيق "اعتمرنا" أكثر تطوراً ونقله لمنصة "توكلنا"

أكد أن ما يدار في منصات التواصل الاجتماعي معظمه غير صحيح

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
138

‬ أكد نائب وزير الحج أن التطبيق المعتمد لإصدار تصاريح العمرة هو تطبيق "اعتمرنا"، ولا يحتاج إلى أي وسيط حقيقة.

وقال عبر قناة "الإخبارية": إن ما يدار في منصات التواصل الاجتماعي معظمه بل غالبه غير صحيح، وقد يحاول البعض مساعدة آخرين في حصولهم على تصاريح العمرة، ونحن ننصح بأن يكون من له رغبة بالعمرة أو الصلاة أن يستخدم تطبيق "اعتمرنا".

وأردف أن هناك خططاً مستقبلية أكثر تطويراً بنقل تطبيق "اعتمرنا" إلى تطبيق "توكلنا" على نفس منصة "توكلنا"، والتي تعنى بإصدار تصاريح العمرة والصلاة.

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