النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 394 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 421 خلال الـ24 ساعة الماضية

الموانئ السعودية تحقق نمواً ملحوظاً في الحاويات المناولة خلال أكتوبر

بواقع أكثر من 625 ألف حاوية قياسية بنسبة زيادة بلغت 10.42%

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر أكتوبر لعام 2020، ارتفاعاً لافتاً في أعداد الحاويات المناولة، بواقع أكثر من 625 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 10.42%، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة 25 مليون طن، والقادمة عبر 987 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً آخر في إجمالي المواد الغذائية بواقع 2،5 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 10.43%، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة أكثر من 63 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي أكثر من 174 ألف رأس من الماشية الحية.

وتأتي هذه الزيادة المستمرة والنمو المتصاعد التي تسجلها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم عن إطلاقها 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وجاءت الزيادة نتيجة لتوقيع وبدء تشغيل عقود الإسناد والتشغيل هذا العام في محطات الحاويات بمينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بمدينة بالدمام، بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.

يُذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الاستراتيجية ومبادراتها التطويرية إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالمياً وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الموانئ السعودية تحقق نمواً ملحوظاً في الحاويات المناولة خلال أكتوبر
سبق

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر أكتوبر لعام 2020، ارتفاعاً لافتاً في أعداد الحاويات المناولة، بواقع أكثر من 625 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 10.42%، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة 25 مليون طن، والقادمة عبر 987 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً آخر في إجمالي المواد الغذائية بواقع 2،5 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 10.43%، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة أكثر من 63 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي أكثر من 174 ألف رأس من الماشية الحية.

وتأتي هذه الزيادة المستمرة والنمو المتصاعد التي تسجلها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم عن إطلاقها 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وجاءت الزيادة نتيجة لتوقيع وبدء تشغيل عقود الإسناد والتشغيل هذا العام في محطات الحاويات بمينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بمدينة بالدمام، بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.

يُذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الاستراتيجية ومبادراتها التطويرية إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالمياً وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
03:42 PM

الموانئ السعودية تحقق نمواً ملحوظاً في الحاويات المناولة خلال أكتوبر

بواقع أكثر من 625 ألف حاوية قياسية بنسبة زيادة بلغت 10.42%

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
81

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر أكتوبر لعام 2020، ارتفاعاً لافتاً في أعداد الحاويات المناولة، بواقع أكثر من 625 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 10.42%، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة 25 مليون طن، والقادمة عبر 987 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً آخر في إجمالي المواد الغذائية بواقع 2،5 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 10.43%، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة أكثر من 63 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي أكثر من 174 ألف رأس من الماشية الحية.

وتأتي هذه الزيادة المستمرة والنمو المتصاعد التي تسجلها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم عن إطلاقها 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وجاءت الزيادة نتيجة لتوقيع وبدء تشغيل عقود الإسناد والتشغيل هذا العام في محطات الحاويات بمينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بمدينة بالدمام، بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.

يُذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الاستراتيجية ومبادراتها التطويرية إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالمياً وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,725
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,993
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,202
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,201

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة