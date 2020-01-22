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مرصد العمل: المنشآت الصغيرة تمثل 98 % من القطاع الخاص

77 % منها في النطاق الأخضر والعاملة في تجارة الجملة والتجزئة 34.3 %

أكّد المرصد الوطني للعمل أن عدد المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص يبلغ 1.496.178 منشأة، تشكل 97.6 % من مجمل المنشآت في القطاع الخاص، وأن 76.5 % منها تقع في النطاق الأخضر وفقاً لبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن النصف الأولى من 2019.

وأشار المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، إلى أن عدد المنشآت المتوسطة يبلغ 31328 منشأة تشكل 2 % من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص، بينما تمثل المنشآت الكبيرة التي يبلغ عددها 4122 منشأة 0.3% من المنشآت، في حين لا تتجاوز المنشآت العملاقة 1239 منشأة تشكل ما لا يزيد على 0.1% من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص.

ووفقاً للمرصد الوطني العمل، فإن المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل 34.3% من المنشآت الصغيرة، وأن 21.2% من المنشآت الصغيرة تقع في قطاع التشييد والبناء، 14.5% في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، و14.1% في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16% من المنشآت الصغيرة.

وتمثل المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 47.6% من المنشآت المتوسطة، ومنشآت التشييد والبناء 29.1%، والصناعات التحويلة 9.9%، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية 8.1%، بينما تمثل بقية الأنشطة 5.3% من المنشآت المتوسطة.

وتقع أغلبية المنشآت الكبيرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ممثلة 54.4% من المنشآت العاملة في القطاع، في حين تمثل منشآت التشييد والبناء 24.2% من القطاع، والصناعات التحويلية 8.9%، في حين لا تزيد المنشآت الكبيرة العاملة في بقية الأنشطة على 5% من العدد الإجمالي للمنشآت الكبيرة.

وتنضوي 44.7% من المنشآت العملاقة تحت قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و26.8% تحت قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، و15.6% تحت قطاع التشييد والبناء، و6.1% تحت قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية.

وأضاف المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق في يونيو الماضي 3 مؤشرات في سوق العمل السعودي على بوابة الالكترونية NLO.SA، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

المرصد الوطني للعمل صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرصد العمل: المنشآت الصغيرة تمثل 98 % من القطاع الخاص
سبق

أكّد المرصد الوطني للعمل أن عدد المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص يبلغ 1.496.178 منشأة، تشكل 97.6 % من مجمل المنشآت في القطاع الخاص، وأن 76.5 % منها تقع في النطاق الأخضر وفقاً لبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن النصف الأولى من 2019.

وأشار المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، إلى أن عدد المنشآت المتوسطة يبلغ 31328 منشأة تشكل 2 % من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص، بينما تمثل المنشآت الكبيرة التي يبلغ عددها 4122 منشأة 0.3% من المنشآت، في حين لا تتجاوز المنشآت العملاقة 1239 منشأة تشكل ما لا يزيد على 0.1% من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص.

ووفقاً للمرصد الوطني العمل، فإن المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل 34.3% من المنشآت الصغيرة، وأن 21.2% من المنشآت الصغيرة تقع في قطاع التشييد والبناء، 14.5% في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، و14.1% في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16% من المنشآت الصغيرة.

وتمثل المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 47.6% من المنشآت المتوسطة، ومنشآت التشييد والبناء 29.1%، والصناعات التحويلة 9.9%، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية 8.1%، بينما تمثل بقية الأنشطة 5.3% من المنشآت المتوسطة.

وتقع أغلبية المنشآت الكبيرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ممثلة 54.4% من المنشآت العاملة في القطاع، في حين تمثل منشآت التشييد والبناء 24.2% من القطاع، والصناعات التحويلية 8.9%، في حين لا تزيد المنشآت الكبيرة العاملة في بقية الأنشطة على 5% من العدد الإجمالي للمنشآت الكبيرة.

وتنضوي 44.7% من المنشآت العملاقة تحت قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و26.8% تحت قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، و15.6% تحت قطاع التشييد والبناء، و6.1% تحت قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية.

وأضاف المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق في يونيو الماضي 3 مؤشرات في سوق العمل السعودي على بوابة الالكترونية NLO.SA، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
12:44 PM

مرصد العمل: المنشآت الصغيرة تمثل 98 % من القطاع الخاص

77 % منها في النطاق الأخضر والعاملة في تجارة الجملة والتجزئة 34.3 %

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد المرصد الوطني للعمل أن عدد المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص يبلغ 1.496.178 منشأة، تشكل 97.6 % من مجمل المنشآت في القطاع الخاص، وأن 76.5 % منها تقع في النطاق الأخضر وفقاً لبيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن النصف الأولى من 2019.

وأشار المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، إلى أن عدد المنشآت المتوسطة يبلغ 31328 منشأة تشكل 2 % من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص، بينما تمثل المنشآت الكبيرة التي يبلغ عددها 4122 منشأة 0.3% من المنشآت، في حين لا تتجاوز المنشآت العملاقة 1239 منشأة تشكل ما لا يزيد على 0.1% من مجمل المنشآت العاملة في القطاع الخاص.

ووفقاً للمرصد الوطني العمل، فإن المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل 34.3% من المنشآت الصغيرة، وأن 21.2% من المنشآت الصغيرة تقع في قطاع التشييد والبناء، 14.5% في قطاع النقل والتخزين والمواصلات، و14.1% في قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، بينما لا تشكل بقية الأنشطة أكثر من 16% من المنشآت الصغيرة.

وتمثل المنشآت العاملة في تجارة الجملة والتجزئة 47.6% من المنشآت المتوسطة، ومنشآت التشييد والبناء 29.1%، والصناعات التحويلة 9.9%، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية 8.1%، بينما تمثل بقية الأنشطة 5.3% من المنشآت المتوسطة.

وتقع أغلبية المنشآت الكبيرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ممثلة 54.4% من المنشآت العاملة في القطاع، في حين تمثل منشآت التشييد والبناء 24.2% من القطاع، والصناعات التحويلية 8.9%، في حين لا تزيد المنشآت الكبيرة العاملة في بقية الأنشطة على 5% من العدد الإجمالي للمنشآت الكبيرة.

وتنضوي 44.7% من المنشآت العملاقة تحت قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و26.8% تحت قطاع المال والتأمين وخدمات العقار والأعمال، و15.6% تحت قطاع التشييد والبناء، و6.1% تحت قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية.

وأضاف المرصد الوطني للعمل التابع للصندوق في يونيو الماضي 3 مؤشرات في سوق العمل السعودي على بوابة الالكترونية NLO.SA، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

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