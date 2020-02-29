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"مدني الباحة" يؤكد استعداده لتدشين اليوم العالمي للدفاع المدني

الأول من مارس تحت شعار "السلامة أولاً"

أعلن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد زهير بن سعد البسامي، جاهزية المديرية مع كل الإدارات بالمحافظات، لتدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يوافق غدًا الأحد، الأول من مارس، تحت شعار "السلامة أولاً".

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: بدأت الاستعدادات بوقت مبكر من خلال عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية واللجان، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف العميد "البسامي" أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة سيتشرفون بتدشين فعاليات اليوم العالمي، من أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، حيث يعلن تدشين تلك الفعاليات بالمنطقة وجميع محافظاتها.

وأوضح "البسامي" أن منطقة الباحة ستشهد هذا العام، العديد من الفعاليات والموجهه لكل شرائح المجتمع والتي تُعنى بأهمية السلامة من خلال رفع مستوى الوعي الوقائي، تطبيقًا لشعار هذا العام.

وتابع: "ستكون الفعاليات من خلال المعارض التوعوية في العديد من الأسواق والمجمعات التجارية، وكذلك توزيع النشرات والكتيبات والمطويات التوعوية، وتقديم الهدايا التذكارية التي تحمل العبارات الإرشادية مع إلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى تطبيق خطط الإخلاء في المدارس وتنفيذ برنامج يوم الدفاع المدني المدرسي".

وقدم العميد "البسامي"، شكره وتقديره لأمير الباحة، على ما يحظى به الدفاع المدني ورجاله من رعاية واهتمام، قائلاً إن تدشين أمير المنطقة لهذه الفعاليات يؤكد أهمية التوعية ونشرها بين أفراد المجتمع وفي جميع المواقع لتحقيق السلامة الدائمة، بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مدني الباحة" يؤكد استعداده لتدشين اليوم العالمي للدفاع المدني
سبق

أعلن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد زهير بن سعد البسامي، جاهزية المديرية مع كل الإدارات بالمحافظات، لتدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يوافق غدًا الأحد، الأول من مارس، تحت شعار "السلامة أولاً".

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: بدأت الاستعدادات بوقت مبكر من خلال عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية واللجان، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف العميد "البسامي" أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة سيتشرفون بتدشين فعاليات اليوم العالمي، من أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، حيث يعلن تدشين تلك الفعاليات بالمنطقة وجميع محافظاتها.

وأوضح "البسامي" أن منطقة الباحة ستشهد هذا العام، العديد من الفعاليات والموجهه لكل شرائح المجتمع والتي تُعنى بأهمية السلامة من خلال رفع مستوى الوعي الوقائي، تطبيقًا لشعار هذا العام.

وتابع: "ستكون الفعاليات من خلال المعارض التوعوية في العديد من الأسواق والمجمعات التجارية، وكذلك توزيع النشرات والكتيبات والمطويات التوعوية، وتقديم الهدايا التذكارية التي تحمل العبارات الإرشادية مع إلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى تطبيق خطط الإخلاء في المدارس وتنفيذ برنامج يوم الدفاع المدني المدرسي".

وقدم العميد "البسامي"، شكره وتقديره لأمير الباحة، على ما يحظى به الدفاع المدني ورجاله من رعاية واهتمام، قائلاً إن تدشين أمير المنطقة لهذه الفعاليات يؤكد أهمية التوعية ونشرها بين أفراد المجتمع وفي جميع المواقع لتحقيق السلامة الدائمة، بإذن الله.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
05:09 PM

"مدني الباحة" يؤكد استعداده لتدشين اليوم العالمي للدفاع المدني

الأول من مارس تحت شعار "السلامة أولاً"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أعلن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العميد زهير بن سعد البسامي، جاهزية المديرية مع كل الإدارات بالمحافظات، لتدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يوافق غدًا الأحد، الأول من مارس، تحت شعار "السلامة أولاً".

وقال الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: بدأت الاستعدادات بوقت مبكر من خلال عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية واللجان، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف العميد "البسامي" أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة سيتشرفون بتدشين فعاليات اليوم العالمي، من أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، حيث يعلن تدشين تلك الفعاليات بالمنطقة وجميع محافظاتها.

وأوضح "البسامي" أن منطقة الباحة ستشهد هذا العام، العديد من الفعاليات والموجهه لكل شرائح المجتمع والتي تُعنى بأهمية السلامة من خلال رفع مستوى الوعي الوقائي، تطبيقًا لشعار هذا العام.

وتابع: "ستكون الفعاليات من خلال المعارض التوعوية في العديد من الأسواق والمجمعات التجارية، وكذلك توزيع النشرات والكتيبات والمطويات التوعوية، وتقديم الهدايا التذكارية التي تحمل العبارات الإرشادية مع إلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى تطبيق خطط الإخلاء في المدارس وتنفيذ برنامج يوم الدفاع المدني المدرسي".

وقدم العميد "البسامي"، شكره وتقديره لأمير الباحة، على ما يحظى به الدفاع المدني ورجاله من رعاية واهتمام، قائلاً إن تدشين أمير المنطقة لهذه الفعاليات يؤكد أهمية التوعية ونشرها بين أفراد المجتمع وفي جميع المواقع لتحقيق السلامة الدائمة، بإذن الله.

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