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قتلى وجرحى وأسرى.. "الشرعية" تعمق خسائر الحوثيين في مأرب

تحرير مواقع من الميليشيا.. وتدمير عتادها العسكري

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، تقدماً جديداً جنوب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر في العتاد والأرواح.

وأفاد مصدر عسكري بأن جنود الجيش والمقاومة شنّوا هجوماً عنيفاً فجر اليوم تمكنوا خلاله من تحرير عدّة مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا الإيرانية، وفقاً لـ"سبأ نت".

وأضاف أن العشرات من عناصر الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح، فيما ألقى الجيش الوطني القبض على عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وبين المصدر أن طيران التحالف شارك بفعالية في المعركة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 عربات "بي إم بي" تابعة للميليشيا، و4 أطقم عليها بندقية 106 ومصرع جميع من عليها.

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قتلى وجرحى وأسرى.. "الشرعية" تعمق خسائر الحوثيين في مأرب
سبق

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، تقدماً جديداً جنوب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر في العتاد والأرواح.

وأفاد مصدر عسكري بأن جنود الجيش والمقاومة شنّوا هجوماً عنيفاً فجر اليوم تمكنوا خلاله من تحرير عدّة مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا الإيرانية، وفقاً لـ"سبأ نت".

وأضاف أن العشرات من عناصر الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح، فيما ألقى الجيش الوطني القبض على عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وبين المصدر أن طيران التحالف شارك بفعالية في المعركة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 عربات "بي إم بي" تابعة للميليشيا، و4 أطقم عليها بندقية 106 ومصرع جميع من عليها.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
07:28 PM

قتلى وجرحى وأسرى.. "الشرعية" تعمق خسائر الحوثيين في مأرب

تحرير مواقع من الميليشيا.. وتدمير عتادها العسكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الثلاثاء)، تقدماً جديداً جنوب محافظة مأرب، خلال معارك عنيفة تكبّدت خلالها ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر في العتاد والأرواح.

وأفاد مصدر عسكري بأن جنود الجيش والمقاومة شنّوا هجوماً عنيفاً فجر اليوم تمكنوا خلاله من تحرير عدّة مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا الإيرانية، وفقاً لـ"سبأ نت".

وأضاف أن العشرات من عناصر الميليشيا سقطوا بين قتيل وجريح، فيما ألقى الجيش الوطني القبض على عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وبين المصدر أن طيران التحالف شارك بفعالية في المعركة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 عربات "بي إم بي" تابعة للميليشيا، و4 أطقم عليها بندقية 106 ومصرع جميع من عليها.

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