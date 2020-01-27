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المسند: كتلة هوائية باردة جاثمة فوق أجوائنا في بعض المناطق

قال: الرياح شمالية باردة ونشطة على الشرقية وقد تكون مثيرة للغبار

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن كتلة هوائية باردة جاثمة فوق أجوائنا في بعض المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تظل الأجواء مستقرة.. سماءٌ صافية، وكتلة هوائية باردة قارسة جاثمة فوق أجوائنا في معظم المناطق، ومركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية) يتربع فوق أجوائنا، وقد يستمر لبضعة أيام.

وأضاف، بعد مضي فترة طويلة من سيطرة موجة هوائية باردة على أجواء #السعودية، متوقع أن تبدأ ـ بمشيئة الله ـ درجة الحرارة ومن يوم غد بالارتفاع التدريجي.

وقال: متوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة على #الشرقية، وقد تكون مثيرة لبعض #الغبار؛ مبينا أن حائل عند الساعة 06:00ص سجّلت درجتين تحت الصفر، وهي بذلك أبرد من #لندن 6 درجات، و #باريس 8 درجات، و #ستوكهولم 5 درجات، و #أوسلو 6درجات، و #موسكو درجة واحدة.

حالة الطقس الأرصاد استقرار جوي كتلة هوائية باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: كتلة هوائية باردة جاثمة فوق أجوائنا في بعض المناطق
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن كتلة هوائية باردة جاثمة فوق أجوائنا في بعض المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تظل الأجواء مستقرة.. سماءٌ صافية، وكتلة هوائية باردة قارسة جاثمة فوق أجوائنا في معظم المناطق، ومركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية) يتربع فوق أجوائنا، وقد يستمر لبضعة أيام.

وأضاف، بعد مضي فترة طويلة من سيطرة موجة هوائية باردة على أجواء #السعودية، متوقع أن تبدأ ـ بمشيئة الله ـ درجة الحرارة ومن يوم غد بالارتفاع التدريجي.

وقال: متوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة على #الشرقية، وقد تكون مثيرة لبعض #الغبار؛ مبينا أن حائل عند الساعة 06:00ص سجّلت درجتين تحت الصفر، وهي بذلك أبرد من #لندن 6 درجات، و #باريس 8 درجات، و #ستوكهولم 5 درجات، و #أوسلو 6درجات، و #موسكو درجة واحدة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
08:29 AM

المسند: كتلة هوائية باردة جاثمة فوق أجوائنا في بعض المناطق

قال: الرياح شمالية باردة ونشطة على الشرقية وقد تكون مثيرة للغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن كتلة هوائية باردة جاثمة فوق أجوائنا في بعض المناطق.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تظل الأجواء مستقرة.. سماءٌ صافية، وكتلة هوائية باردة قارسة جاثمة فوق أجوائنا في معظم المناطق، ومركز للضغط الجوي المرتفع (الطارد للحالات المطرية) يتربع فوق أجوائنا، وقد يستمر لبضعة أيام.

وأضاف، بعد مضي فترة طويلة من سيطرة موجة هوائية باردة على أجواء #السعودية، متوقع أن تبدأ ـ بمشيئة الله ـ درجة الحرارة ومن يوم غد بالارتفاع التدريجي.

وقال: متوقع أن تكون الرياح شمالية باردة ونشطة على #الشرقية، وقد تكون مثيرة لبعض #الغبار؛ مبينا أن حائل عند الساعة 06:00ص سجّلت درجتين تحت الصفر، وهي بذلك أبرد من #لندن 6 درجات، و #باريس 8 درجات، و #ستوكهولم 5 درجات، و #أوسلو 6درجات، و #موسكو درجة واحدة.

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