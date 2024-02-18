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بالصور.. "الحوت والجمل والفيل" صخور سعودية الأغرب في العالم... هنا التفاصيل

المملكة تمتلك العديد منها

كشفت هيئة المساحة الجيوليوجية السعودية عن العديد من المعالم الصخرية تقترب من 60 معلمًا في منطقة تبوك، وتخصص قسم دراسات المعالم الجيوليوجية في دراستها والحفاظ عليها والعمل على استدامة الاستفادة منها، ومن أبرز الصخور المذهلة الموجودة في تبوك صخرة "الجمل البارك"، هي صخرة مميزة للغاية وتظهر شكل الجمل وهو يبرك، مما جعلها ضمن أبرز الوجهات السياحية الثرية للزائرين وهواة الرحلات البرية والمناظر الطبيعية، كما ظهرت أيضًا صخرة الحوت وتشبه الحوت تمامًا، ويفسر الخبراء أن هذه الصخور مثيلاتها توجد في مناطق الرسوبيات الرملية مما يكسبها هذه الأشكال المتنوعة التي يعدها خبراء ومختصون بأنها ضمن الصخور الأغرب في العالم .

صخرة الفيل الشهيرة

ويطلق عليها أيضًا جبل الفيل، ويقع في العلا على مسافة 10 كلم، وهي عبارة عن صخرة ضخمة يبلغ ارتفاعها 52 مترًا تشكلت في تكوينها كشكل فيل بخرطومه العريض المنحر نحو الأرض، ويأتي الجبل ضمن تشكيلات صخرية هائلة تشكلت من الصخور الرملية، إثر نحت الرياح وعوامل التعرية وتحيط بجبل الفيل العديد من الصخور ذات التشكيلات الصخرية البديعة.

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المعالم الصخرية تبوك

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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بالصور.. "الحوت والجمل والفيل" صخور سعودية الأغرب في العالم... هنا التفاصيل
سبق

كشفت هيئة المساحة الجيوليوجية السعودية عن العديد من المعالم الصخرية تقترب من 60 معلمًا في منطقة تبوك، وتخصص قسم دراسات المعالم الجيوليوجية في دراستها والحفاظ عليها والعمل على استدامة الاستفادة منها، ومن أبرز الصخور المذهلة الموجودة في تبوك صخرة "الجمل البارك"، هي صخرة مميزة للغاية وتظهر شكل الجمل وهو يبرك، مما جعلها ضمن أبرز الوجهات السياحية الثرية للزائرين وهواة الرحلات البرية والمناظر الطبيعية، كما ظهرت أيضًا صخرة الحوت وتشبه الحوت تمامًا، ويفسر الخبراء أن هذه الصخور مثيلاتها توجد في مناطق الرسوبيات الرملية مما يكسبها هذه الأشكال المتنوعة التي يعدها خبراء ومختصون بأنها ضمن الصخور الأغرب في العالم .

صخرة الفيل الشهيرة

ويطلق عليها أيضًا جبل الفيل، ويقع في العلا على مسافة 10 كلم، وهي عبارة عن صخرة ضخمة يبلغ ارتفاعها 52 مترًا تشكلت في تكوينها كشكل فيل بخرطومه العريض المنحر نحو الأرض، ويأتي الجبل ضمن تشكيلات صخرية هائلة تشكلت من الصخور الرملية، إثر نحت الرياح وعوامل التعرية وتحيط بجبل الفيل العديد من الصخور ذات التشكيلات الصخرية البديعة.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
02:25 PM
اخر تعديل
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
06:11 PM

بالصور.. "الحوت والجمل والفيل" صخور سعودية الأغرب في العالم... هنا التفاصيل

المملكة تمتلك العديد منها

A A A
خالد خليل - الرياض
4
16,991

كشفت هيئة المساحة الجيوليوجية السعودية عن العديد من المعالم الصخرية تقترب من 60 معلمًا في منطقة تبوك، وتخصص قسم دراسات المعالم الجيوليوجية في دراستها والحفاظ عليها والعمل على استدامة الاستفادة منها، ومن أبرز الصخور المذهلة الموجودة في تبوك صخرة "الجمل البارك"، هي صخرة مميزة للغاية وتظهر شكل الجمل وهو يبرك، مما جعلها ضمن أبرز الوجهات السياحية الثرية للزائرين وهواة الرحلات البرية والمناظر الطبيعية، كما ظهرت أيضًا صخرة الحوت وتشبه الحوت تمامًا، ويفسر الخبراء أن هذه الصخور مثيلاتها توجد في مناطق الرسوبيات الرملية مما يكسبها هذه الأشكال المتنوعة التي يعدها خبراء ومختصون بأنها ضمن الصخور الأغرب في العالم .

صخرة الفيل الشهيرة

ويطلق عليها أيضًا جبل الفيل، ويقع في العلا على مسافة 10 كلم، وهي عبارة عن صخرة ضخمة يبلغ ارتفاعها 52 مترًا تشكلت في تكوينها كشكل فيل بخرطومه العريض المنحر نحو الأرض، ويأتي الجبل ضمن تشكيلات صخرية هائلة تشكلت من الصخور الرملية، إثر نحت الرياح وعوامل التعرية وتحيط بجبل الفيل العديد من الصخور ذات التشكيلات الصخرية البديعة.

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