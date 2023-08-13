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"فيصل بن فرحان" يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية العراقي

قدَّم العزاء له في الشهداء العسكريين الذين سقطوا إثر الاعتداء التركي على بلاده

تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا أمس الأربعاء من وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين بكي.

وفي التفاصيل، قدَّم وزير الخارجية العزاء والمواساة لجمهورية العراق الشقيقة في الشهداء العسكريين العراقيين الذين سقطوا إثر الاعتداء الذي قامت به القوات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية. وأكد الوزيران في هذا الإطار رفضهما لتلك الانتهاكات والمساس بأمن الدول العربية واستقرارها.

واستعرض الوزيران العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين وشعبَيْهما.

ومن جانب آخر، بحث الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان" يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية العراقي
سبق

تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا أمس الأربعاء من وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين بكي.

وفي التفاصيل، قدَّم وزير الخارجية العزاء والمواساة لجمهورية العراق الشقيقة في الشهداء العسكريين العراقيين الذين سقطوا إثر الاعتداء الذي قامت به القوات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية. وأكد الوزيران في هذا الإطار رفضهما لتلك الانتهاكات والمساس بأمن الدول العربية واستقرارها.

واستعرض الوزيران العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين وشعبَيْهما.

ومن جانب آخر، بحث الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
12:19 AM

"فيصل بن فرحان" يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع وزير الخارجية العراقي

قدَّم العزاء له في الشهداء العسكريين الذين سقطوا إثر الاعتداء التركي على بلاده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا أمس الأربعاء من وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين بكي.

وفي التفاصيل، قدَّم وزير الخارجية العزاء والمواساة لجمهورية العراق الشقيقة في الشهداء العسكريين العراقيين الذين سقطوا إثر الاعتداء الذي قامت به القوات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية. وأكد الوزيران في هذا الإطار رفضهما لتلك الانتهاكات والمساس بأمن الدول العربية واستقرارها.

واستعرض الوزيران العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين وشعبَيْهما.

ومن جانب آخر، بحث الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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