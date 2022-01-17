الشهري: أخوض كل مباراة بطريقة مختلفة.. مدرب تايلاند: دفاعكم صعب

قبل مواجهة المنتخب السعودي والتايلاندي غدًا

أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا سعد الشهري، أن مواجهة الأخضر أمام تايلاند غدًا السبت على ملعب ثاماسات ضمن دور الثمانية لبطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند، مختلفة عن المباريات التي خاضها فريقه في الدور الأول؛ مشيرًا إلى أن منتخب تايلاند يمتاز بأسلوب اللعب الخاص به، من خلال تدوير الكرة وإرسال التمريرات خلف المدافعين.

وأضاف: سنخوض مباراة صعبة للغاية أمام المنتخب المضيف، الذي حصل على يوم راحة إضافي، كما لديهم مدرب جيد نجح في قيادتهم للتأهل عن مجموعة صعبة.

وبيّن الشهري أن الإعداد لمباراة الغد جيد من الناحية الفنية والبدنية والنفسية، ونتطلع لتقديم أفضل ما بوسعنا في هذه المباراة؛ مؤكدًا أن الأخضر سيلعب بقوة واندفاع في هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز؛ لأن طموحاتنا كبيرة في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وجميع اللاعبين يدركون المسؤولية التي يحملونها.

وقال مدرب الأخضر حول التغييرات المستمرة التي يقوم بها في خط وسط الفريق: نحن نقوم بعمل تغييرات في خط الوسط؛ وذلك لأننا نلعب في كل مباراة بطريقة مختلفة، وكل لاعب يمتلك قدرات مختلفة لكي نستفيد من اللاعب الأقدر على تنفيذ طريقة اللعب التي نريد.

من جهته أكد مدرب تايلاند أكيرا نيشينو، صعوبة المهمة أمام السعودية، وقال: نحن كمنتخب الدولة المضيفة كنا نحمل طموحات كبيرة في هذه البطولة، وقد نجحنا في عبور الدور الأول من مجموعة صعبة وقوية؛ حيث جمعنا 4 نقاط، وحصلنا على المركز الثاني في المجموعة، كما أتوقع من جميع اللاعبين أن يكونوا على قدر التحدي أمام منتخب قوي.

وأضاف: طوال هذه البطولة كنا نشاهد مباريات المنتخبات الأخرى، ولاحظنا أن منتخب السعودية يمتلك خط دفاع قوي، ويمتاز بالمرونة في تغيير طريقة اللعب والانتقال من الدفاع والهجوم، وهذا يؤكد مدى قدرات الفريق.