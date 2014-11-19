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4 عقود من فوزها بـ"الفورمولا".. مركبة "دله البركة" تشارك بـ"الرياض للسيارات"

تعزيز للحضور السعودي وتواجد طويل وعريق في فعاليات المعرض عبر تاريخها

تشارك "دله البركة" في معرض الرياض للسيارات؛ الذي يأتي ضمن موسم الرياض 2021، من خلال عرضها لسيارة "Williams FW07-01"، التي تملّكتها مؤخرًا بعد أن كانت راعيةً لها في بطولة هولندا الكبرى سنة 1979.

ويعتبر معرض الرياض للسيارات أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط؛ يقدم معالمَ وأنشطةً فريدةً واستثنائيةً لعُشاق وهُواة السيارات، وقد ضم هذا المعرض أندر وأفخم وأسرع أنواع السيارات على الإطلاق.

يُذكر أن سيارة Williams FW07-01 قد خطفت الأنظار خلال مشاركتها في معرض الرياض للسيارات عبر التاريخ الطويل والعريق التي تحتفظ به هذه السيارة.

كما أخذت "دله البركة" على عاتقها تعزيز الحضور السعودي في بطولة العالم لـ"الفورمولا1"؛ لكونها أحد الرعاة الرئيسيين لفريق ويليامز Williams FW07 الفائز ببطولة هولندا الكبرى سنة 1979، بقيادة بطل العالم الأسترالي "آلان جونز".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 عقود من فوزها بـ"الفورمولا".. مركبة "دله البركة" تشارك بـ"الرياض للسيارات"
سبق

تشارك "دله البركة" في معرض الرياض للسيارات؛ الذي يأتي ضمن موسم الرياض 2021، من خلال عرضها لسيارة "Williams FW07-01"، التي تملّكتها مؤخرًا بعد أن كانت راعيةً لها في بطولة هولندا الكبرى سنة 1979.

ويعتبر معرض الرياض للسيارات أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط؛ يقدم معالمَ وأنشطةً فريدةً واستثنائيةً لعُشاق وهُواة السيارات، وقد ضم هذا المعرض أندر وأفخم وأسرع أنواع السيارات على الإطلاق.

يُذكر أن سيارة Williams FW07-01 قد خطفت الأنظار خلال مشاركتها في معرض الرياض للسيارات عبر التاريخ الطويل والعريق التي تحتفظ به هذه السيارة.

كما أخذت "دله البركة" على عاتقها تعزيز الحضور السعودي في بطولة العالم لـ"الفورمولا1"؛ لكونها أحد الرعاة الرئيسيين لفريق ويليامز Williams FW07 الفائز ببطولة هولندا الكبرى سنة 1979، بقيادة بطل العالم الأسترالي "آلان جونز".

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
07:32 PM

4 عقود من فوزها بـ"الفورمولا".. مركبة "دله البركة" تشارك بـ"الرياض للسيارات"

تعزيز للحضور السعودي وتواجد طويل وعريق في فعاليات المعرض عبر تاريخها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك "دله البركة" في معرض الرياض للسيارات؛ الذي يأتي ضمن موسم الرياض 2021، من خلال عرضها لسيارة "Williams FW07-01"، التي تملّكتها مؤخرًا بعد أن كانت راعيةً لها في بطولة هولندا الكبرى سنة 1979.

ويعتبر معرض الرياض للسيارات أكبر معرض للسيارات في الشرق الأوسط؛ يقدم معالمَ وأنشطةً فريدةً واستثنائيةً لعُشاق وهُواة السيارات، وقد ضم هذا المعرض أندر وأفخم وأسرع أنواع السيارات على الإطلاق.

يُذكر أن سيارة Williams FW07-01 قد خطفت الأنظار خلال مشاركتها في معرض الرياض للسيارات عبر التاريخ الطويل والعريق التي تحتفظ به هذه السيارة.

كما أخذت "دله البركة" على عاتقها تعزيز الحضور السعودي في بطولة العالم لـ"الفورمولا1"؛ لكونها أحد الرعاة الرئيسيين لفريق ويليامز Williams FW07 الفائز ببطولة هولندا الكبرى سنة 1979، بقيادة بطل العالم الأسترالي "آلان جونز".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,649
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,228
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,200
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,248

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