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أبو عريش.. أمير جازان يقدم تعازيه في وفاة "شيخ القواسمة"

سأل الله أن يتغمده برحمته فيما عبّر أفراد أسرة الفقيد عن شكرهم

قدم أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لأسرة "القاسم" في وفاة شيخ القواسمة بالحي الشمالي بمحافظة أبو عريش الشيخ إبراهيم بن أحمد القاسم - رحمه الله -.

وسأل أمير المنطقة، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر أفراد أسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان, على مواساته لهم، سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وألا يريه أي مكروه.

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أبو عريش.. أمير جازان يقدم تعازيه في وفاة "شيخ القواسمة"
سبق

قدم أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لأسرة "القاسم" في وفاة شيخ القواسمة بالحي الشمالي بمحافظة أبو عريش الشيخ إبراهيم بن أحمد القاسم - رحمه الله -.

وسأل أمير المنطقة، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر أفراد أسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان, على مواساته لهم، سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وألا يريه أي مكروه.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
06:54 PM

أبو عريش.. أمير جازان يقدم تعازيه في وفاة "شيخ القواسمة"

سأل الله أن يتغمده برحمته فيما عبّر أفراد أسرة الفقيد عن شكرهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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4,988

قدم أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته لأسرة "القاسم" في وفاة شيخ القواسمة بالحي الشمالي بمحافظة أبو عريش الشيخ إبراهيم بن أحمد القاسم - رحمه الله -.

وسأل أمير المنطقة، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر أفراد أسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان, على مواساته لهم، سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وألا يريه أي مكروه.

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