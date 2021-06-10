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"معادن" ترسي عقد تشغيل منجمَي الذهب "منصورة" و"مسرّة"

المشروع الأضخم للشركة.. وإجمالي الاستثمار فيه 880 مليون دولار

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، توقيع عقد تشغيل منجمي منصورة ومسرة، للقيام بعمليات الحفر، وإزالة الصخور غير المستقرة من السقف والجدران الجانبية، والتحميل، والنقل، والتفريغ، وتحليل الرواسب المعدنية، وسحب المياه السطحية، وعمليات الكسارات، وجميع الأنشطة ذات الصلة في المنجمين لتلبية الأهداف الإنتاجية لشركة "معادن" بأمان.

ويمثّل منجما منصورة ومسرة أضخم مشروع لتعدين الذهب حتى الآن لدى "معادن"، حيث يبلغ إجمالي الاستثمار فيه ما يقارب 880 مليون دولار أمريكي، كما يعد المشروع الأحدث من بين ستة مناجم قيد التشغيل لدى معادن.

وتشهد أعمال البناء تقدماً مستمراً في المشروع، وسيسهم عند اكتماله في الاستفادة بشكل أكبر من الثروة المعدنية الضخمة في المملكة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في صناعة التعدين.

ومن المقرر أن يصل مشروع منجمي منصورة ومسرّة والمصنع التابع لهما إلى طاقته الإنتاجية القصوى في عام 2023م، ليسهم في ربع إنتاج الذهب ويساعد على تحقيق الهدف الاستراتيجي في زيادة الإنتاج الإجمالي إلى مليون أوقية مستدامة من الذهب سنوياً.

وسيعزز هذا الاستثمار مساهمة معادن في تنمية المحتوى المحلي حيث تم في عام 2020 ترسية 74% من عقود سلسلة التوريد الخاصة من خلال موردين محليين، ويجري العمل على رفع هذه النسبة بشكل أكبر.

يذكر أن محفظة الذهب لدى "معادن" تسهم في حوالي 20% من إيراداتها حالياً، ويعد الذهب ملاذاً آمناً مقابل التقلبات الدورية للأسواق وعاملاً مهماً في استقرار أداء "معادن" طوال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وسيبقى دوره محورياً ضمن عمليات معادن في المستقبل.

شركة التعدين العربية السعودية معادن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معادن" ترسي عقد تشغيل منجمَي الذهب "منصورة" و"مسرّة"
سبق

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، توقيع عقد تشغيل منجمي منصورة ومسرة، للقيام بعمليات الحفر، وإزالة الصخور غير المستقرة من السقف والجدران الجانبية، والتحميل، والنقل، والتفريغ، وتحليل الرواسب المعدنية، وسحب المياه السطحية، وعمليات الكسارات، وجميع الأنشطة ذات الصلة في المنجمين لتلبية الأهداف الإنتاجية لشركة "معادن" بأمان.

ويمثّل منجما منصورة ومسرة أضخم مشروع لتعدين الذهب حتى الآن لدى "معادن"، حيث يبلغ إجمالي الاستثمار فيه ما يقارب 880 مليون دولار أمريكي، كما يعد المشروع الأحدث من بين ستة مناجم قيد التشغيل لدى معادن.

وتشهد أعمال البناء تقدماً مستمراً في المشروع، وسيسهم عند اكتماله في الاستفادة بشكل أكبر من الثروة المعدنية الضخمة في المملكة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في صناعة التعدين.

ومن المقرر أن يصل مشروع منجمي منصورة ومسرّة والمصنع التابع لهما إلى طاقته الإنتاجية القصوى في عام 2023م، ليسهم في ربع إنتاج الذهب ويساعد على تحقيق الهدف الاستراتيجي في زيادة الإنتاج الإجمالي إلى مليون أوقية مستدامة من الذهب سنوياً.

وسيعزز هذا الاستثمار مساهمة معادن في تنمية المحتوى المحلي حيث تم في عام 2020 ترسية 74% من عقود سلسلة التوريد الخاصة من خلال موردين محليين، ويجري العمل على رفع هذه النسبة بشكل أكبر.

يذكر أن محفظة الذهب لدى "معادن" تسهم في حوالي 20% من إيراداتها حالياً، ويعد الذهب ملاذاً آمناً مقابل التقلبات الدورية للأسواق وعاملاً مهماً في استقرار أداء "معادن" طوال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وسيبقى دوره محورياً ضمن عمليات معادن في المستقبل.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
02:51 PM

"معادن" ترسي عقد تشغيل منجمَي الذهب "منصورة" و"مسرّة"

المشروع الأضخم للشركة.. وإجمالي الاستثمار فيه 880 مليون دولار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، توقيع عقد تشغيل منجمي منصورة ومسرة، للقيام بعمليات الحفر، وإزالة الصخور غير المستقرة من السقف والجدران الجانبية، والتحميل، والنقل، والتفريغ، وتحليل الرواسب المعدنية، وسحب المياه السطحية، وعمليات الكسارات، وجميع الأنشطة ذات الصلة في المنجمين لتلبية الأهداف الإنتاجية لشركة "معادن" بأمان.

ويمثّل منجما منصورة ومسرة أضخم مشروع لتعدين الذهب حتى الآن لدى "معادن"، حيث يبلغ إجمالي الاستثمار فيه ما يقارب 880 مليون دولار أمريكي، كما يعد المشروع الأحدث من بين ستة مناجم قيد التشغيل لدى معادن.

وتشهد أعمال البناء تقدماً مستمراً في المشروع، وسيسهم عند اكتماله في الاستفادة بشكل أكبر من الثروة المعدنية الضخمة في المملكة بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في صناعة التعدين.

ومن المقرر أن يصل مشروع منجمي منصورة ومسرّة والمصنع التابع لهما إلى طاقته الإنتاجية القصوى في عام 2023م، ليسهم في ربع إنتاج الذهب ويساعد على تحقيق الهدف الاستراتيجي في زيادة الإنتاج الإجمالي إلى مليون أوقية مستدامة من الذهب سنوياً.

وسيعزز هذا الاستثمار مساهمة معادن في تنمية المحتوى المحلي حيث تم في عام 2020 ترسية 74% من عقود سلسلة التوريد الخاصة من خلال موردين محليين، ويجري العمل على رفع هذه النسبة بشكل أكبر.

يذكر أن محفظة الذهب لدى "معادن" تسهم في حوالي 20% من إيراداتها حالياً، ويعد الذهب ملاذاً آمناً مقابل التقلبات الدورية للأسواق وعاملاً مهماً في استقرار أداء "معادن" طوال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وسيبقى دوره محورياً ضمن عمليات معادن في المستقبل.

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