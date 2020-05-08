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"كورونا" في مكة.. 14656 إصابة و4 آلاف حالة تعافٍ و160 وفاة

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها؛ 4087 حالة، حتى الآن وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، من أصل 9120 حالة تعافٍ على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وجاءت العاصمة المقدسة في المرتبة الأولى في حالات التعافي من كورونا بـ2101 حالة، ثم جدة بـ 1806 حالة، ثم الطائف بـ154 حالة، فيما توزعت باقي الحالات على باقي محافظات ومراكز المنطقة.

يأتي هذا فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها منطقة مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى الآن؛ 14656 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المنطقة 160 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كورونا" في مكة.. 14656 إصابة و4 آلاف حالة تعافٍ و160 وفاة
سبق

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها؛ 4087 حالة، حتى الآن وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، من أصل 9120 حالة تعافٍ على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وجاءت العاصمة المقدسة في المرتبة الأولى في حالات التعافي من كورونا بـ2101 حالة، ثم جدة بـ 1806 حالة، ثم الطائف بـ154 حالة، فيما توزعت باقي الحالات على باقي محافظات ومراكز المنطقة.

يأتي هذا فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها منطقة مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى الآن؛ 14656 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المنطقة 160 حالة.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
05:26 PM

"كورونا" في مكة.. 14656 إصابة و4 آلاف حالة تعافٍ و160 وفاة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
15,031

بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها؛ 4087 حالة، حتى الآن وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، من أصل 9120 حالة تعافٍ على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وجاءت العاصمة المقدسة في المرتبة الأولى في حالات التعافي من كورونا بـ2101 حالة، ثم جدة بـ 1806 حالة، ثم الطائف بـ154 حالة، فيما توزعت باقي الحالات على باقي محافظات ومراكز المنطقة.

يأتي هذا فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي سجلتها منطقة مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى الآن؛ 14656 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المنطقة 160 حالة.

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