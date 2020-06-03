النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في جلسته الـ 43.. مجلس الشورى يوافق على نظام التكاليف القضائية

وافق على بروتوكولين بتعديل مادتين من اتفاقية الطيران المدني الدولي

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ على نظام التكاليف القضائية.

كما وافق على البروتوكولين الخاصين بتعديل المادتين رقم (50 / أ) ورقم (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944 م)، وكذلك على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

وطالب -في قرار أصدره اليوم- الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة أولويات المشروعات والمرافق التي تعتمد عليها البنية الأساسية للمحافظة وساكنيها، وكذلك باستكمال إطارها النظامي ووضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين السعوديين في المجالات السياحية في محافظة العلا، وإطلاعهم على الفرص المتاحة وخيارات التمويل والدعم وتقديم المشورة لهم وتيسير إجراءات جذب الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في هذه المشاريع ووضع الترتيبات الإدارية والاستثمارات الكافية لتحقيق تطلعات تطوير محافظة العلا بما يكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في المناشط والفعاليات كافة التي تتولى تنفيذها منفردة أو بالشراكة مع الجهات الأخرى سواءً كانت حكومية أو أهلية أو خاصة.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في جلسته الـ 43.. مجلس الشورى يوافق على نظام التكاليف القضائية
سبق

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ على نظام التكاليف القضائية.

كما وافق على البروتوكولين الخاصين بتعديل المادتين رقم (50 / أ) ورقم (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944 م)، وكذلك على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

وطالب -في قرار أصدره اليوم- الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة أولويات المشروعات والمرافق التي تعتمد عليها البنية الأساسية للمحافظة وساكنيها، وكذلك باستكمال إطارها النظامي ووضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين السعوديين في المجالات السياحية في محافظة العلا، وإطلاعهم على الفرص المتاحة وخيارات التمويل والدعم وتقديم المشورة لهم وتيسير إجراءات جذب الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في هذه المشاريع ووضع الترتيبات الإدارية والاستثمارات الكافية لتحقيق تطلعات تطوير محافظة العلا بما يكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في المناشط والفعاليات كافة التي تتولى تنفيذها منفردة أو بالشراكة مع الجهات الأخرى سواءً كانت حكومية أو أهلية أو خاصة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
12:07 PM

في جلسته الـ 43.. مجلس الشورى يوافق على نظام التكاليف القضائية

وافق على بروتوكولين بتعديل مادتين من اتفاقية الطيران المدني الدولي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
311

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان؛ على نظام التكاليف القضائية.

كما وافق على البروتوكولين الخاصين بتعديل المادتين رقم (50 / أ) ورقم (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944 م)، وكذلك على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

وطالب -في قرار أصدره اليوم- الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة أولويات المشروعات والمرافق التي تعتمد عليها البنية الأساسية للمحافظة وساكنيها، وكذلك باستكمال إطارها النظامي ووضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين السعوديين في المجالات السياحية في محافظة العلا، وإطلاعهم على الفرص المتاحة وخيارات التمويل والدعم وتقديم المشورة لهم وتيسير إجراءات جذب الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في هذه المشاريع ووضع الترتيبات الإدارية والاستثمارات الكافية لتحقيق تطلعات تطوير محافظة العلا بما يكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في المناشط والفعاليات كافة التي تتولى تنفيذها منفردة أو بالشراكة مع الجهات الأخرى سواءً كانت حكومية أو أهلية أو خاصة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,796
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,174
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,852

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة