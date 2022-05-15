النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عُمد مكة" يحثّون ملُاّك العقارات على إعفاء المستأجرين أو تخفيض الإيجار

تفاعلاً مع حملة "برا بالمستأجرين" لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

تفاعل عدد من عُمد أحياء مكة المكرمة مع مبادرة "براً بالمستأجرين"، والتي أطلقتها لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء، وبالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالبحيرات، وهي ضمن حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مجتمع واحد"، وتضامناً مع حملة إمارة منطقة مكة "براً بمكة".

ووجه العُمد رسائل إلى ملاك العقارات والمؤجرين للمساهمة في إعفاء المستأجرين وتخفيف الإيجارات عليهم؛ بغية الأجر والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية.

وقال عمدة حي النورية الجديدة العمدة إبراهيم بن نصار المغامسي، "أخي مالك العقار لا يخفى ضرر إخواننا المستأجرين من هذه الجائحة التي ألمت بالعالم وليس بالمملكة وحسب، والذي نرجوه منكم في هذا الشهر الفضيل التخفيف عن إخواننا المستأجرين والتيسير لهم، وإن شاء الله لن يضيع أجرك في الدنيا وفي الآخرة".

من جانبه قال عمدة حي الهنداوية العمدة بدر محمد القرني، "أخي مالك العقار؛ الكثير من المستأجرين أصابهم الضرر بسبب جائحة كورونا، فكن ممن يسهم في التخفيف والتيسير عنهم وممن ينفس كربهم، فاعلم أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وعسى أن تلقى ذلك عند ربك ونحن في شهر العطاء والسخاء من رب العالمين لا حرمكم الله الأجر والمثوبة".

وشارك عمدة حي المعابدة، العمدة عبد الله بن حميد القرشي، قائلاً: "كلنا رجاء من أصحاب العقارات والمؤجرين أن يكون لهم بصمة للرفع من معاناة المستأجرين وتقدير ظروفهم في هذا الوضع الذي نمر به، فجزاكم الله خيراً ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من هذا الوباء ونحن بصحة وعافية".

بدوره قال عمدة حي الفيحاء العمدة فؤاد بن مقبل الرويثي، "كما تعلمون يا ملاك العقار والمؤجرين أن الكثير من إخوانكم من المواطنين والمقيمين تضرروا بسبب هذه الجائحة، خاصة من هم يعملون ولديهم ظروف مالية صعبة، لذلك ينبغي عليكم جميعاً، ونأمل من الله ثم منكم المبادرة كما عهدناكم نحو تخفيض الإيجارات أو إعفائهم وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيف بالتكافل الاجتماعي بين المسلمين، ولا ننسى أن نحذو حذو ولاة أمرنا حفظهم الله على ما يقومون به من أعمال جليلة تجاه المواطن والمقيم".


وثمنت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، مشاركة عمد الأحياء في هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة، داعية الجميع إلى التفاعل وإيصال هذه الرسالة التوعوية إلى كل ملاك العقارات والمؤجرين.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"عُمد مكة" يحثّون ملُاّك العقارات على إعفاء المستأجرين أو تخفيض الإيجار
سبق

تفاعل عدد من عُمد أحياء مكة المكرمة مع مبادرة "براً بالمستأجرين"، والتي أطلقتها لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء، وبالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالبحيرات، وهي ضمن حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مجتمع واحد"، وتضامناً مع حملة إمارة منطقة مكة "براً بمكة".

ووجه العُمد رسائل إلى ملاك العقارات والمؤجرين للمساهمة في إعفاء المستأجرين وتخفيف الإيجارات عليهم؛ بغية الأجر والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية.

وقال عمدة حي النورية الجديدة العمدة إبراهيم بن نصار المغامسي، "أخي مالك العقار لا يخفى ضرر إخواننا المستأجرين من هذه الجائحة التي ألمت بالعالم وليس بالمملكة وحسب، والذي نرجوه منكم في هذا الشهر الفضيل التخفيف عن إخواننا المستأجرين والتيسير لهم، وإن شاء الله لن يضيع أجرك في الدنيا وفي الآخرة".

من جانبه قال عمدة حي الهنداوية العمدة بدر محمد القرني، "أخي مالك العقار؛ الكثير من المستأجرين أصابهم الضرر بسبب جائحة كورونا، فكن ممن يسهم في التخفيف والتيسير عنهم وممن ينفس كربهم، فاعلم أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وعسى أن تلقى ذلك عند ربك ونحن في شهر العطاء والسخاء من رب العالمين لا حرمكم الله الأجر والمثوبة".

وشارك عمدة حي المعابدة، العمدة عبد الله بن حميد القرشي، قائلاً: "كلنا رجاء من أصحاب العقارات والمؤجرين أن يكون لهم بصمة للرفع من معاناة المستأجرين وتقدير ظروفهم في هذا الوضع الذي نمر به، فجزاكم الله خيراً ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من هذا الوباء ونحن بصحة وعافية".

بدوره قال عمدة حي الفيحاء العمدة فؤاد بن مقبل الرويثي، "كما تعلمون يا ملاك العقار والمؤجرين أن الكثير من إخوانكم من المواطنين والمقيمين تضرروا بسبب هذه الجائحة، خاصة من هم يعملون ولديهم ظروف مالية صعبة، لذلك ينبغي عليكم جميعاً، ونأمل من الله ثم منكم المبادرة كما عهدناكم نحو تخفيض الإيجارات أو إعفائهم وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيف بالتكافل الاجتماعي بين المسلمين، ولا ننسى أن نحذو حذو ولاة أمرنا حفظهم الله على ما يقومون به من أعمال جليلة تجاه المواطن والمقيم".


وثمنت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، مشاركة عمد الأحياء في هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة، داعية الجميع إلى التفاعل وإيصال هذه الرسالة التوعوية إلى كل ملاك العقارات والمؤجرين.


15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
10:56 PM

"عُمد مكة" يحثّون ملُاّك العقارات على إعفاء المستأجرين أو تخفيض الإيجار

تفاعلاً مع حملة "برا بالمستأجرين" لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,161

تفاعل عدد من عُمد أحياء مكة المكرمة مع مبادرة "براً بالمستأجرين"، والتي أطلقتها لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء، وبالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالبحيرات، وهي ضمن حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مجتمع واحد"، وتضامناً مع حملة إمارة منطقة مكة "براً بمكة".

ووجه العُمد رسائل إلى ملاك العقارات والمؤجرين للمساهمة في إعفاء المستأجرين وتخفيف الإيجارات عليهم؛ بغية الأجر والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية.

وقال عمدة حي النورية الجديدة العمدة إبراهيم بن نصار المغامسي، "أخي مالك العقار لا يخفى ضرر إخواننا المستأجرين من هذه الجائحة التي ألمت بالعالم وليس بالمملكة وحسب، والذي نرجوه منكم في هذا الشهر الفضيل التخفيف عن إخواننا المستأجرين والتيسير لهم، وإن شاء الله لن يضيع أجرك في الدنيا وفي الآخرة".

من جانبه قال عمدة حي الهنداوية العمدة بدر محمد القرني، "أخي مالك العقار؛ الكثير من المستأجرين أصابهم الضرر بسبب جائحة كورونا، فكن ممن يسهم في التخفيف والتيسير عنهم وممن ينفس كربهم، فاعلم أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وعسى أن تلقى ذلك عند ربك ونحن في شهر العطاء والسخاء من رب العالمين لا حرمكم الله الأجر والمثوبة".

وشارك عمدة حي المعابدة، العمدة عبد الله بن حميد القرشي، قائلاً: "كلنا رجاء من أصحاب العقارات والمؤجرين أن يكون لهم بصمة للرفع من معاناة المستأجرين وتقدير ظروفهم في هذا الوضع الذي نمر به، فجزاكم الله خيراً ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من هذا الوباء ونحن بصحة وعافية".

بدوره قال عمدة حي الفيحاء العمدة فؤاد بن مقبل الرويثي، "كما تعلمون يا ملاك العقار والمؤجرين أن الكثير من إخوانكم من المواطنين والمقيمين تضرروا بسبب هذه الجائحة، خاصة من هم يعملون ولديهم ظروف مالية صعبة، لذلك ينبغي عليكم جميعاً، ونأمل من الله ثم منكم المبادرة كما عهدناكم نحو تخفيض الإيجارات أو إعفائهم وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيف بالتكافل الاجتماعي بين المسلمين، ولا ننسى أن نحذو حذو ولاة أمرنا حفظهم الله على ما يقومون به من أعمال جليلة تجاه المواطن والمقيم".


وثمنت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، مشاركة عمد الأحياء في هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة، داعية الجميع إلى التفاعل وإيصال هذه الرسالة التوعوية إلى كل ملاك العقارات والمؤجرين.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,255
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,301
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,474
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,337

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة