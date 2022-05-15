"عُمد مكة" يحثّون ملُاّك العقارات على إعفاء المستأجرين أو تخفيض الإيجار

تفاعلاً مع حملة "برا بالمستأجرين" لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

تفاعل عدد من عُمد أحياء مكة المكرمة مع مبادرة "براً بالمستأجرين"، والتي أطلقتها لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالشراكة مع جمعية مراكز الأحياء، وبالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بالبحيرات، وهي ضمن حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مجتمع واحد"، وتضامناً مع حملة إمارة منطقة مكة "براً بمكة".

ووجه العُمد رسائل إلى ملاك العقارات والمؤجرين للمساهمة في إعفاء المستأجرين وتخفيف الإيجارات عليهم؛ بغية الأجر والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية.

وقال عمدة حي النورية الجديدة العمدة إبراهيم بن نصار المغامسي، "أخي مالك العقار لا يخفى ضرر إخواننا المستأجرين من هذه الجائحة التي ألمت بالعالم وليس بالمملكة وحسب، والذي نرجوه منكم في هذا الشهر الفضيل التخفيف عن إخواننا المستأجرين والتيسير لهم، وإن شاء الله لن يضيع أجرك في الدنيا وفي الآخرة".

من جانبه قال عمدة حي الهنداوية العمدة بدر محمد القرني، "أخي مالك العقار؛ الكثير من المستأجرين أصابهم الضرر بسبب جائحة كورونا، فكن ممن يسهم في التخفيف والتيسير عنهم وممن ينفس كربهم، فاعلم أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وعسى أن تلقى ذلك عند ربك ونحن في شهر العطاء والسخاء من رب العالمين لا حرمكم الله الأجر والمثوبة".

وشارك عمدة حي المعابدة، العمدة عبد الله بن حميد القرشي، قائلاً: "كلنا رجاء من أصحاب العقارات والمؤجرين أن يكون لهم بصمة للرفع من معاناة المستأجرين وتقدير ظروفهم في هذا الوضع الذي نمر به، فجزاكم الله خيراً ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من هذا الوباء ونحن بصحة وعافية".

بدوره قال عمدة حي الفيحاء العمدة فؤاد بن مقبل الرويثي، "كما تعلمون يا ملاك العقار والمؤجرين أن الكثير من إخوانكم من المواطنين والمقيمين تضرروا بسبب هذه الجائحة، خاصة من هم يعملون ولديهم ظروف مالية صعبة، لذلك ينبغي عليكم جميعاً، ونأمل من الله ثم منكم المبادرة كما عهدناكم نحو تخفيض الإيجارات أو إعفائهم وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيف بالتكافل الاجتماعي بين المسلمين، ولا ننسى أن نحذو حذو ولاة أمرنا حفظهم الله على ما يقومون به من أعمال جليلة تجاه المواطن والمقيم".



وثمنت لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، مشاركة عمد الأحياء في هذه المبادرة الاجتماعية الرائدة، داعية الجميع إلى التفاعل وإيصال هذه الرسالة التوعوية إلى كل ملاك العقارات والمؤجرين.



