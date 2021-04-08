إصابات كورونا عربيًا.. 7817 حالة بـ"العراق" و3510 في لبنان و2884 بفلسطين

الكويت تسجل 1379 إصابة والمغرب 635 والجزائر ١١٢

سجل العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية 7817 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 903439 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، بتسجيل 34 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14606, فيما تم تسجيل 4883 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 799327 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 89506, منهم 454 يرقدون في غرف العناية المركزة.



وسجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 489428.



وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 395261، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6539 بعد تسجيل 37 حالة وفاة.



كما سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 حالة وفاة و2884 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1898 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 201 مصاب في غرف العناية المركزة، بينهم 61 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 588 مصاباً.

فيما سجلت الكويت خلال الساعات الـ 24 الماضية 1379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 242848 حالة, وسجلت 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1383 حالة, في حين تم تسجيل 1234 حالة شفاء من الإصابة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 227260 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 226 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14205 حالات.



وفي المغرب، تم تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 500323.



وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت ست وفيات بالفيروس ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 8873، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 486913.



أما الجزائر فسجلت 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 118116.



وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 3119, فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 82289.