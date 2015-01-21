6 أشهر من إخلاء "النادي" .. مكة بلا "سباقات خيل" .. وأحد ملاكها: لا مبالاة!

تساؤلات تتدفق ومناشدات تتواصل ولا مأوى سوى الاستراحات وسط الأحياء

تساءل عدد ملاّك الخيل بمكة المكرّمة عن مصير استحداث نادٍ للفروسية يمكّنهم من إقامة السباقات الدورية، بعد إخلاء المقر القديم قبل ستة أشهر؛ ما جعلهم يلجؤون إلى المناطق والمحافظات الأخرى لإقامة سباقات الخيل.

ويعد نادي الفروسية بمكة من أقدم الأندية في المملكة حيث تم إنشاؤه عام 1402 قبل أربعة عقود من الزمن، وأقيم عليه مئات من سباقات الخيل الأسبوعية على مدى السنوات الماضية، فضلاً عن أنه كان يعدّ متنفساً مهماً لأهالي مكة.

وقال أحد الملاّك ويدعى فايز المطرفي؛ لـ "سبق": نحن ملاّك الخيل بمكة المكرّمة، نناشد بتوفير بديل عن نادي الفروسية بالشرائع شرقي مكة المكرّمة، الذي تم إغلاقه قبل نحو ستة أشهر لمصلحة إحدى الجهات الحكومية مع شرط توفير البديل، فيما لم يتم توفير البديل حتى الآن.

وعزا "المطرفي"؛ أسباب تأخير إنشاء البدء بتوفير مقر للنادي إلى ما سمّاه اللامبالاة من قِبل إدارة فروسية منطقة مكة المكرّمة بجدة، حتي لا يكون الحضور ضعيفاً في أثناء السباقات في ميدان جدة - على حد قوله.

ولفت إلى أن عشرات الخيول بمكة أضحت بلا مأوى، سوى استخدام بعض الاستراحات الخاصة وسط الأحياء لتتحول إلى مقار لها، في ظل عدم البدء بتوفير البديل.. مطالباً مجلس إدارة نادي الفروسية بالنظر والوقوف على معاناتهم وإنشاء مبنى بديل لهم على وجه السرعة، أسوة بالمناطق الأخرى، كي يستطيعوا من خلاله إعادة سباقات الخيل التي لم تنقطع بشكل أسبوعي على مدى الأعوام الماضية.

وكان أمر قد صدر بإخلاء مقر النادي في شهر ذي الحجة من العام الماضي، بعد وعود بتوفير مقر بديل عنه من قِبل أمانة العاصمة المقدّسة، وهو ما طالب به الملاّك بعد انقضاء تلك الأشهر دون البدء بإنشاء البديل لهم.