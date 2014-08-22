النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لتدارس الأحداث الجارية في أفغانستان

بدعوة من السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد غداً الأحد، في مقر الأمانة العامة بجدة اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك بناءً على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لتدارس الأحداث الجارية في أفغانستان
سبق

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد غداً الأحد، في مقر الأمانة العامة بجدة اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك بناءً على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
05:50 PM

"التعاون الإسلامي" تعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لتدارس الأحداث الجارية في أفغانستان

بدعوة من السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
8
785

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد غداً الأحد، في مقر الأمانة العامة بجدة اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك بناءً على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,939
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,418
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,488

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة