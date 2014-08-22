أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد غداً الأحد، في مقر الأمانة العامة بجدة اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك بناءً على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية.
"التعاون الإسلامي" تعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لتدارس الأحداث الجارية في أفغانستان
بدعوة من السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد غداً الأحد، في مقر الأمانة العامة بجدة اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك بناءً على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية.
اعلان
"التعاون الإسلامي" تعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لتدارس الأحداث الجارية في أفغانستانعبدالله الراجحي سبق 2021-08-21
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
05:50 PM
"التعاون الإسلامي" تعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لتدارس الأحداث الجارية في أفغانستان
بدعوة من السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد غداً الأحد، في مقر الأمانة العامة بجدة اجتماعًا استثنائيًا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك بناءً على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية.
اعلان
201,250 سيارة ..
05 يوليو
9,939
38 مليار ..
23 يوليو
13,418
2.5 مليار ..
30 يناير
14,682
91 مليار ..
29 يناير
33,488
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا
سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين
بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة
علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!
عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!
بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!
محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة
عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!
محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!
عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ
مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!
بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني
عبدالعزيز بن ذياب