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"ليالي الصياهد".. متخصّصون يناقشون تطورات الإبل بالمملكة

يبث يوميًّا على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الرابعة

ناقشت نخبة من المختصين والأكاديميين في الإبل، التطوُّرات التي شهدها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والجهود المقدمة للإبل وملاكها لتوعيتهم، والتطورات العلمية التي مرَّت بها الإبل، سواء من الناحية العلمية أو العملية، وذلك خلال برنامج "ليالي الصياهد"، الذي يبث يوميًّا على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.

وقال الأستاذ الجامعي في علم الأجنّة الدكتور مرزوق العكنة: عام 1978 شهد أول لقاء علمي للإبل في المملكة، ومنه انطلقت دراسات عالمية إلى آفاق مختلفة، ونشرت في مجلات عالمية كبيرة.

وأضاف: موضوع الأجنة والتلقيح، التي تُنقل إلى مستقبلات أخرى من الإبل؛ كان له نجاح كبير جدًّا في عدد من الدول منها المملكة، لكن التلقيح الصناعي لم يثبت حتى الآن جدواه الاقتصادية.

وأكد أنَّ فائدة حليب الإبل مثبتة علميًّا في داخل المملكة وخارجها، وهناك دراسات عدة حول مساهمة لبن الإبل في علاج التوحد، والسكري، وهو يعد غنيًّا بالمواد المختلفة التي تفيد الإنسان.

بدوره ذكر محمد الحبيش "أحد المستثمرين في سوق الدهناء بالمهرجان"؛ أنَّ هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على المحلات التجارية في الشارع، ولا زالت الطلبات مستمرة للاستئجار في السوق.

ولفت إلى أنَّه سيتم تشجيع المتقدمين للاستئجار في شارع الدهناء، خاصة فئة روَّاد الأعمال من الشباب الذين سيتم دعمهم في أسعار التأجير، إضافة للأسر المنتجة، التي تقدم مجموعة من الوجبات الشعبية والقهوة العربية، والمحلات المتخصصة في كماليات الإبل، وأدواتها المختلفة، والمزينة بنقوش تراثية؛ لتبرز جمال الإبل.

وفي سياق متَّصل أوضح الأكاديمي ومؤلِّف كتاب "الإبل أسرار وإعجاز" الدكتور مسند السبيعي؛ أن الإبل كلها إعجاز، من الشعرة إلى البعرة، وحاول العلماء اكتشاف بعض الأسرار، إلاَّ أنَّه -حتى الآن- هناك أسرار لم تُكتشف بعد.

وأوضح أنه تم إطلاق موقع إلكتروني للإبل في وقت لم يكن الإعلام يسلط الضوء فيه بشكل كبير على الإبل، وتطوَّر هذا الموقع مع تطور وسائل التواصل الاجتماعية؛ ليشكل جسرًا ثقافيًّا لمحبي الإبل، ويسعى هذا الموقع إلى أن يكون منصة لتثقيف وتوعية الشباب والجيل القادم، وتذكيرهم بالموروث الثقافي للإبل، وأهميتها في الجزيرة العربية.

وقال: يقدم الموقع معلومات مفيدة لملاك الإبل، تستند على دراسات وأبحاث رسمية، وتوجيههم نحو الطرق الصحيحة للحلابة التقليدية، والحلابة الآلية، ومميزاتها التي تكون أنظف، وتعطي كمية أكبر من الحليب، والمنصة يشرف عليها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وهي متاحة لجميع ملاك الإبل للاستفادة منها.

جدير بالذكر أنَّ برنامج "ليالي الصياهد" يُعرض يوميًّا في الثامنة مساء، على القناة السعودية الرياضية الثانية، ويشارك فيه نخبة من المتخصصين في الإبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ليالي الصياهد".. متخصّصون يناقشون تطورات الإبل بالمملكة
سبق

ناقشت نخبة من المختصين والأكاديميين في الإبل، التطوُّرات التي شهدها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والجهود المقدمة للإبل وملاكها لتوعيتهم، والتطورات العلمية التي مرَّت بها الإبل، سواء من الناحية العلمية أو العملية، وذلك خلال برنامج "ليالي الصياهد"، الذي يبث يوميًّا على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.

وقال الأستاذ الجامعي في علم الأجنّة الدكتور مرزوق العكنة: عام 1978 شهد أول لقاء علمي للإبل في المملكة، ومنه انطلقت دراسات عالمية إلى آفاق مختلفة، ونشرت في مجلات عالمية كبيرة.

وأضاف: موضوع الأجنة والتلقيح، التي تُنقل إلى مستقبلات أخرى من الإبل؛ كان له نجاح كبير جدًّا في عدد من الدول منها المملكة، لكن التلقيح الصناعي لم يثبت حتى الآن جدواه الاقتصادية.

وأكد أنَّ فائدة حليب الإبل مثبتة علميًّا في داخل المملكة وخارجها، وهناك دراسات عدة حول مساهمة لبن الإبل في علاج التوحد، والسكري، وهو يعد غنيًّا بالمواد المختلفة التي تفيد الإنسان.

بدوره ذكر محمد الحبيش "أحد المستثمرين في سوق الدهناء بالمهرجان"؛ أنَّ هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على المحلات التجارية في الشارع، ولا زالت الطلبات مستمرة للاستئجار في السوق.

ولفت إلى أنَّه سيتم تشجيع المتقدمين للاستئجار في شارع الدهناء، خاصة فئة روَّاد الأعمال من الشباب الذين سيتم دعمهم في أسعار التأجير، إضافة للأسر المنتجة، التي تقدم مجموعة من الوجبات الشعبية والقهوة العربية، والمحلات المتخصصة في كماليات الإبل، وأدواتها المختلفة، والمزينة بنقوش تراثية؛ لتبرز جمال الإبل.

وفي سياق متَّصل أوضح الأكاديمي ومؤلِّف كتاب "الإبل أسرار وإعجاز" الدكتور مسند السبيعي؛ أن الإبل كلها إعجاز، من الشعرة إلى البعرة، وحاول العلماء اكتشاف بعض الأسرار، إلاَّ أنَّه -حتى الآن- هناك أسرار لم تُكتشف بعد.

وأوضح أنه تم إطلاق موقع إلكتروني للإبل في وقت لم يكن الإعلام يسلط الضوء فيه بشكل كبير على الإبل، وتطوَّر هذا الموقع مع تطور وسائل التواصل الاجتماعية؛ ليشكل جسرًا ثقافيًّا لمحبي الإبل، ويسعى هذا الموقع إلى أن يكون منصة لتثقيف وتوعية الشباب والجيل القادم، وتذكيرهم بالموروث الثقافي للإبل، وأهميتها في الجزيرة العربية.

وقال: يقدم الموقع معلومات مفيدة لملاك الإبل، تستند على دراسات وأبحاث رسمية، وتوجيههم نحو الطرق الصحيحة للحلابة التقليدية، والحلابة الآلية، ومميزاتها التي تكون أنظف، وتعطي كمية أكبر من الحليب، والمنصة يشرف عليها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وهي متاحة لجميع ملاك الإبل للاستفادة منها.

جدير بالذكر أنَّ برنامج "ليالي الصياهد" يُعرض يوميًّا في الثامنة مساء، على القناة السعودية الرياضية الثانية، ويشارك فيه نخبة من المتخصصين في الإبل.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
06:07 PM

"ليالي الصياهد".. متخصّصون يناقشون تطورات الإبل بالمملكة

يبث يوميًّا على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الرابعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ناقشت نخبة من المختصين والأكاديميين في الإبل، التطوُّرات التي شهدها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والجهود المقدمة للإبل وملاكها لتوعيتهم، والتطورات العلمية التي مرَّت بها الإبل، سواء من الناحية العلمية أو العملية، وذلك خلال برنامج "ليالي الصياهد"، الذي يبث يوميًّا على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.

وقال الأستاذ الجامعي في علم الأجنّة الدكتور مرزوق العكنة: عام 1978 شهد أول لقاء علمي للإبل في المملكة، ومنه انطلقت دراسات عالمية إلى آفاق مختلفة، ونشرت في مجلات عالمية كبيرة.

وأضاف: موضوع الأجنة والتلقيح، التي تُنقل إلى مستقبلات أخرى من الإبل؛ كان له نجاح كبير جدًّا في عدد من الدول منها المملكة، لكن التلقيح الصناعي لم يثبت حتى الآن جدواه الاقتصادية.

وأكد أنَّ فائدة حليب الإبل مثبتة علميًّا في داخل المملكة وخارجها، وهناك دراسات عدة حول مساهمة لبن الإبل في علاج التوحد، والسكري، وهو يعد غنيًّا بالمواد المختلفة التي تفيد الإنسان.

بدوره ذكر محمد الحبيش "أحد المستثمرين في سوق الدهناء بالمهرجان"؛ أنَّ هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على المحلات التجارية في الشارع، ولا زالت الطلبات مستمرة للاستئجار في السوق.

ولفت إلى أنَّه سيتم تشجيع المتقدمين للاستئجار في شارع الدهناء، خاصة فئة روَّاد الأعمال من الشباب الذين سيتم دعمهم في أسعار التأجير، إضافة للأسر المنتجة، التي تقدم مجموعة من الوجبات الشعبية والقهوة العربية، والمحلات المتخصصة في كماليات الإبل، وأدواتها المختلفة، والمزينة بنقوش تراثية؛ لتبرز جمال الإبل.

وفي سياق متَّصل أوضح الأكاديمي ومؤلِّف كتاب "الإبل أسرار وإعجاز" الدكتور مسند السبيعي؛ أن الإبل كلها إعجاز، من الشعرة إلى البعرة، وحاول العلماء اكتشاف بعض الأسرار، إلاَّ أنَّه -حتى الآن- هناك أسرار لم تُكتشف بعد.

وأوضح أنه تم إطلاق موقع إلكتروني للإبل في وقت لم يكن الإعلام يسلط الضوء فيه بشكل كبير على الإبل، وتطوَّر هذا الموقع مع تطور وسائل التواصل الاجتماعية؛ ليشكل جسرًا ثقافيًّا لمحبي الإبل، ويسعى هذا الموقع إلى أن يكون منصة لتثقيف وتوعية الشباب والجيل القادم، وتذكيرهم بالموروث الثقافي للإبل، وأهميتها في الجزيرة العربية.

وقال: يقدم الموقع معلومات مفيدة لملاك الإبل، تستند على دراسات وأبحاث رسمية، وتوجيههم نحو الطرق الصحيحة للحلابة التقليدية، والحلابة الآلية، ومميزاتها التي تكون أنظف، وتعطي كمية أكبر من الحليب، والمنصة يشرف عليها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وهي متاحة لجميع ملاك الإبل للاستفادة منها.

جدير بالذكر أنَّ برنامج "ليالي الصياهد" يُعرض يوميًّا في الثامنة مساء، على القناة السعودية الرياضية الثانية، ويشارك فيه نخبة من المتخصصين في الإبل.

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