"الداخلية" تدشّن حملة الخدمات الطبية "حصّن لتأمن" من مكة

الخاصة بتقديم لقاحات كوفيد-19 لمنسوبي قطاعات الوزارة

بدأت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، المرحلة الأولى، من حملتها "حصّن لتأمن"، الخاصة بتقديم لقاحات كورونا (كوفيد-19) لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية وذويهم في عددٍ من مناطق ومدن المملكة.

وانطلقت الحملة في مرحلتها الأولى من منطقة مكة المكرّمة، وذلك في مبنى مستشفى قوى الأمن بمكة المكرّمة والعيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بمحافظة جدة.

ودشّنت الخدمات الطبية، ضمن حملتها، مركزاً آخر في منطقة المدينة المنوّرة في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن، لاستقبال رجال الأمن العاملين في الحرمين الشريفين.