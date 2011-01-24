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الكويت تحدد أعداد المسافرين إليها.. والتذاكر تقفز لـ 12 ألف ريال

في قرار لا يشمل العمالة ولا الطائرات المغادرة.. واعتبارًا من اليوم

قررت سلطات الطيران في الكويت تقليص عدد المسافرين للبلاد بنسبة تصل إلى 80%، وبذلك يصبح إجمالي القادمين إلى الكويت، وفق المعايير الجديدة، سيكون 1000 راكب فقط يوميًا بدلاً من 5 آلاف وفقًا لرويترز.

وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى 6 فبراير المقبل تجنبًا لانتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن الكويت سجلت أول حالتي إصابة بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا وهما لمواطنتين قدمتا من بريطانيا.

ويستثنى من هذا القرار ركاب العمالة المنزلية القادمون إلى الكويت وركاب الترانزيت، وتصل العمالة المنزلية إلى الكويت في الفترة الحالية طبقًا لرحلات خاصة وليست رحلات تجارية اعتيادية ويخضعون لفترة حجر إجبارية في الكويت.

وتسبب هذا القرار في إلغاء نحو 60 ألف حجز وأن أسعار بعض التذاكر وصل إلى ألف دينار، 12 ألف ريال سعودي، حيث تم تحديد العدد الأقصى في أي طائرة قادمة بعدد 35 راكبًا فقط لزيادة إحكام الرقابة على كل القادمين وفحصهم في مطار الكويت قبل دخولهم البلاد، ولا يشمل هذا القرار الطائرات المغادرة، ويعتبر هذا القرار جاء بديلاً عن إغلاق مطار الكويت وفقًا لجريدة القبس.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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الكويت تحدد أعداد المسافرين إليها.. والتذاكر تقفز لـ 12 ألف ريال
سبق

قررت سلطات الطيران في الكويت تقليص عدد المسافرين للبلاد بنسبة تصل إلى 80%، وبذلك يصبح إجمالي القادمين إلى الكويت، وفق المعايير الجديدة، سيكون 1000 راكب فقط يوميًا بدلاً من 5 آلاف وفقًا لرويترز.

وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى 6 فبراير المقبل تجنبًا لانتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن الكويت سجلت أول حالتي إصابة بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا وهما لمواطنتين قدمتا من بريطانيا.

ويستثنى من هذا القرار ركاب العمالة المنزلية القادمون إلى الكويت وركاب الترانزيت، وتصل العمالة المنزلية إلى الكويت في الفترة الحالية طبقًا لرحلات خاصة وليست رحلات تجارية اعتيادية ويخضعون لفترة حجر إجبارية في الكويت.

وتسبب هذا القرار في إلغاء نحو 60 ألف حجز وأن أسعار بعض التذاكر وصل إلى ألف دينار، 12 ألف ريال سعودي، حيث تم تحديد العدد الأقصى في أي طائرة قادمة بعدد 35 راكبًا فقط لزيادة إحكام الرقابة على كل القادمين وفحصهم في مطار الكويت قبل دخولهم البلاد، ولا يشمل هذا القرار الطائرات المغادرة، ويعتبر هذا القرار جاء بديلاً عن إغلاق مطار الكويت وفقًا لجريدة القبس.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
05:05 PM

الكويت تحدد أعداد المسافرين إليها.. والتذاكر تقفز لـ 12 ألف ريال

في قرار لا يشمل العمالة ولا الطائرات المغادرة.. واعتبارًا من اليوم

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خالد خليل - الرياض
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قررت سلطات الطيران في الكويت تقليص عدد المسافرين للبلاد بنسبة تصل إلى 80%، وبذلك يصبح إجمالي القادمين إلى الكويت، وفق المعايير الجديدة، سيكون 1000 راكب فقط يوميًا بدلاً من 5 آلاف وفقًا لرويترز.

وتدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى 6 فبراير المقبل تجنبًا لانتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن الكويت سجلت أول حالتي إصابة بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا وهما لمواطنتين قدمتا من بريطانيا.

ويستثنى من هذا القرار ركاب العمالة المنزلية القادمون إلى الكويت وركاب الترانزيت، وتصل العمالة المنزلية إلى الكويت في الفترة الحالية طبقًا لرحلات خاصة وليست رحلات تجارية اعتيادية ويخضعون لفترة حجر إجبارية في الكويت.

وتسبب هذا القرار في إلغاء نحو 60 ألف حجز وأن أسعار بعض التذاكر وصل إلى ألف دينار، 12 ألف ريال سعودي، حيث تم تحديد العدد الأقصى في أي طائرة قادمة بعدد 35 راكبًا فقط لزيادة إحكام الرقابة على كل القادمين وفحصهم في مطار الكويت قبل دخولهم البلاد، ولا يشمل هذا القرار الطائرات المغادرة، ويعتبر هذا القرار جاء بديلاً عن إغلاق مطار الكويت وفقًا لجريدة القبس.

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