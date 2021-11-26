"مراكز الأحياء بمكة" تختتم مبادرة "الإعلامي المعظم" بـ 9 مشروعات إعلامية

تهدف إلى تدريب طلاب قسم الإعلام بجامعة أم القرى وتأهيلهم قيميًا ومهاريًا

اختتمت جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ممثلة في مشروع تعظيم البلد الحرام مبادرة الإعلامي المعظّم في نسختها الثانية، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد السواط ورئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى الدكتور هليل العميري.

وتفصيلاً، أوضح أمين المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمكة أ.د. يحيى زمزمي أن هذه المبادرة اختتمت اليوم الخميس، نسختها الثانية بعد نجاح التجربة الأولى في العام الماضي، وتهدف إلى تدريب طلاب قسم الإعلام بجامعة أم القرى وتأهيلهم قيميًا ومهاريًا ليتبنوا مشروعات إعلامية تخدم مكة المكرمة ومن يفِد إليها، وذلك بالشراكة مع قسم الإعلام بجامعة أم القرى.

وقال "زمزمي" أن المبادرة أثمرت ٩ مشروعات إعلامية في مجالات الإعلام التقليدي والجديد والعلاقات العامة، وشارك فيها 53 مشاركًا من الطلاب المتخصصين في الإعلام، أثروا من خلالها الفضاء الرقمي بمحتوى إعلامي يُسهم في إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين أحد أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن في رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن الجمعية دعمت المشروعات ماديًا ومعنويًا، وتبنت 4 جوائز مالية لأفضل أربعة مشروعات منفذة, مشيدًا بالشراكة مع قسم الإعلام بجامعة أم القرى وطامحًا إلى توسيع هذه الشراكة في مبادرات قادمة تخدم إنسان مكة ومن يفِد إليها، وشاكرًا وقف سعد الموسى وأوقاف أبا نمي لدعمهما لهذه المبادرة والطلاب المشاركين فيها.