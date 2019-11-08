بعد فشل محاولات والدها.."حرس المدينة" ينقذ رضيعة من الغرق في ينبع

فيما أهاب "العنزي" بخطورة ترك الأطفال والغفلة عنهم على الشواطئ للنزهة

تمكنت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، صباح اليوم الجمعة، من إنقاذ طفلة أردنية من الغرق، تبلغ من العمر أحد عشر شهراً، برفقة عائلتها، وذلك على شاطئ البحر بالمسبح الشمالي من الواجهة البحرية للهيئة الملكية التابع لمركز العباسي بقطاع حرس الحدود في ينبع.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بالنيابة، العقيد نايف بن عبدالله العنزي، أن فرقة البحث والإنقاذ المتواجدة بالموقع لاحظت محاولات والد الطفلة لإنقاذها، وعلى الفور توجه أفراد الدورية إليه، وتمت عملية الإنقاذ من قبلهم، ولله الحمد، وتقديم الإسعافات الأولية للطفلة، ونقلها إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية عن طريق إسعاف حرس الحدود لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأهاب المتحدث الإعلامي، بخطورة ترك الأطفال والغفلة عنهم على الشواطئ للنزهة أو في المواقع المخصصة للسباحة دون متابعة ومراقبة من ذويهم، مع عدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة على هاتف الطوارئ رقم (٩٩٤)، متمنياً السلامة للجميع.