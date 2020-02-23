النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عمرو موسى: الملك فيصل عظيم و"ناصر" ديكتاتور و"السادات" ظُلم.. وهنا الشتائم!

تحدّث عبر "السطر الأوسط" عن "كواليس قمة" والنكسة وغزو الكويت ومقاطعة القاهرة

ذكر أمين جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى أن الملك فيصل كان رجلاً عظيماً بدعمه للمصريين بقطع النفط والتزويد بالسلاح إبان الحرب العربية الإسرائيلية؛ حيث جاء ذلك أثناء استضافته عبر الحلقة الأولى من البرنامج الجديد "السطر الأوسط" الذي تبثه قناة mbc من تقديم المذيع مالك الروقي.

وكشف "موسى" لأول مرة عن كواليس القمة العربية التي عُقدت بعد قيام صدام حسين بغزو الكويت عام ١٩٩٠م، والشتائم التي تبادلها بعض القادة العرب أثناء انعقاد القمة، وانقسامهم حول إدانة الغزو العراقي من عدمه.

"موسى" وصف جمال عبدالناصر بالديكتاتور، وأنه تسبب في نكسة وهزيمة الجيش المصري أمام الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، كما قال إن العرب ظلموا "السادات" بالمقاطعة.

وكشف "موسى" أيضاً ولأول مرة، أن هناك دولاً عربية كانت تتعامل مع "السادات" بالسر أيام مقاطعة العرب الرسمية للقاهرة.

يُذكر أن برنامج "السطر الأوسط" يبث الساعة الثامنة مساء كل جمعة ويعاد بثه الساعة ٥:٣٠ عصر يوم السبت؛ حيث يسلط الضوء على المحتوى السياسي عبر استضافة من لهم باع طويل في هذا المجال سواء من أصحاب القرار أو غيرهم.

أمين جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى كواليس القمة العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عمرو موسى: الملك فيصل عظيم و"ناصر" ديكتاتور و"السادات" ظُلم.. وهنا الشتائم!
سبق

ذكر أمين جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى أن الملك فيصل كان رجلاً عظيماً بدعمه للمصريين بقطع النفط والتزويد بالسلاح إبان الحرب العربية الإسرائيلية؛ حيث جاء ذلك أثناء استضافته عبر الحلقة الأولى من البرنامج الجديد "السطر الأوسط" الذي تبثه قناة mbc من تقديم المذيع مالك الروقي.

وكشف "موسى" لأول مرة عن كواليس القمة العربية التي عُقدت بعد قيام صدام حسين بغزو الكويت عام ١٩٩٠م، والشتائم التي تبادلها بعض القادة العرب أثناء انعقاد القمة، وانقسامهم حول إدانة الغزو العراقي من عدمه.

"موسى" وصف جمال عبدالناصر بالديكتاتور، وأنه تسبب في نكسة وهزيمة الجيش المصري أمام الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، كما قال إن العرب ظلموا "السادات" بالمقاطعة.

وكشف "موسى" أيضاً ولأول مرة، أن هناك دولاً عربية كانت تتعامل مع "السادات" بالسر أيام مقاطعة العرب الرسمية للقاهرة.

يُذكر أن برنامج "السطر الأوسط" يبث الساعة الثامنة مساء كل جمعة ويعاد بثه الساعة ٥:٣٠ عصر يوم السبت؛ حيث يسلط الضوء على المحتوى السياسي عبر استضافة من لهم باع طويل في هذا المجال سواء من أصحاب القرار أو غيرهم.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
02:47 PM

عمرو موسى: الملك فيصل عظيم و"ناصر" ديكتاتور و"السادات" ظُلم.. وهنا الشتائم!

تحدّث عبر "السطر الأوسط" عن "كواليس قمة" والنكسة وغزو الكويت ومقاطعة القاهرة

A A A
نافل السبيعي - الرياض
2
4,028

ذكر أمين جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى أن الملك فيصل كان رجلاً عظيماً بدعمه للمصريين بقطع النفط والتزويد بالسلاح إبان الحرب العربية الإسرائيلية؛ حيث جاء ذلك أثناء استضافته عبر الحلقة الأولى من البرنامج الجديد "السطر الأوسط" الذي تبثه قناة mbc من تقديم المذيع مالك الروقي.

وكشف "موسى" لأول مرة عن كواليس القمة العربية التي عُقدت بعد قيام صدام حسين بغزو الكويت عام ١٩٩٠م، والشتائم التي تبادلها بعض القادة العرب أثناء انعقاد القمة، وانقسامهم حول إدانة الغزو العراقي من عدمه.

"موسى" وصف جمال عبدالناصر بالديكتاتور، وأنه تسبب في نكسة وهزيمة الجيش المصري أمام الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، كما قال إن العرب ظلموا "السادات" بالمقاطعة.

وكشف "موسى" أيضاً ولأول مرة، أن هناك دولاً عربية كانت تتعامل مع "السادات" بالسر أيام مقاطعة العرب الرسمية للقاهرة.

يُذكر أن برنامج "السطر الأوسط" يبث الساعة الثامنة مساء كل جمعة ويعاد بثه الساعة ٥:٣٠ عصر يوم السبت؛ حيث يسلط الضوء على المحتوى السياسي عبر استضافة من لهم باع طويل في هذا المجال سواء من أصحاب القرار أو غيرهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,760
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,052
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,542
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,873

المقالات

شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة