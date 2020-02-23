عمرو موسى: الملك فيصل عظيم و"ناصر" ديكتاتور و"السادات" ظُلم.. وهنا الشتائم!

تحدّث عبر "السطر الأوسط" عن "كواليس قمة" والنكسة وغزو الكويت ومقاطعة القاهرة

ذكر أمين جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى أن الملك فيصل كان رجلاً عظيماً بدعمه للمصريين بقطع النفط والتزويد بالسلاح إبان الحرب العربية الإسرائيلية؛ حيث جاء ذلك أثناء استضافته عبر الحلقة الأولى من البرنامج الجديد "السطر الأوسط" الذي تبثه قناة mbc من تقديم المذيع مالك الروقي.

وكشف "موسى" لأول مرة عن كواليس القمة العربية التي عُقدت بعد قيام صدام حسين بغزو الكويت عام ١٩٩٠م، والشتائم التي تبادلها بعض القادة العرب أثناء انعقاد القمة، وانقسامهم حول إدانة الغزو العراقي من عدمه.

"موسى" وصف جمال عبدالناصر بالديكتاتور، وأنه تسبب في نكسة وهزيمة الجيش المصري أمام الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت، كما قال إن العرب ظلموا "السادات" بالمقاطعة.

وكشف "موسى" أيضاً ولأول مرة، أن هناك دولاً عربية كانت تتعامل مع "السادات" بالسر أيام مقاطعة العرب الرسمية للقاهرة.

يُذكر أن برنامج "السطر الأوسط" يبث الساعة الثامنة مساء كل جمعة ويعاد بثه الساعة ٥:٣٠ عصر يوم السبت؛ حيث يسلط الضوء على المحتوى السياسي عبر استضافة من لهم باع طويل في هذا المجال سواء من أصحاب القرار أو غيرهم.