‏مواقع العيادات على الرابط التالي:

‏وأضافت: "بدأنا في عدة مناطق وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله".

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "عيادات تطمن مخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع".

أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع.

"الصحة" تعلن عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا عبدالحكيم شار سبق 2020-06-06 أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع. وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "عيادات تطمن مخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع". ‏وأضافت: "بدأنا في عدة مناطق وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله". ‏مواقع العيادات على الرابط التالي: ‏‪s.moh.gov.sa/Clinics

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 09:16 PM

"الصحة" تعلن عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة





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أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "عيادات تطمن مخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع".

‏وأضافت: "بدأنا في عدة مناطق وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله".

‏مواقع العيادات على الرابط التالي:

‏‪s.moh.gov.sa/Clinics