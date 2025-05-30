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فلكي يحذر من أزمة مرورية في السماء: أقمار صناعية خلف بعضها كالقطار

بعد إطلاق 60 قمرًا فى أسبوع.. ظواهر غريبة يرصدها هواة الفلك والمختصون

حذر مدير مركز الفلك الدولي المصري المهندس محمد شوكت عودة، من أزمة مرورية للأقمار الصناعية في السماء بعد إطلاق 60 قمرًا صناعيًا الأسبوع الماضي.

وقال شوكت، إن عدد الأقمار الصناعية الفاعلة الحالية هو 5 آلاف قمر بينما ستطلق شركة خاصة 12 ألف قمر صناعي خلال الخمس سنوات القادمة، مقدرًا أن يصل عددها الإجمالي إلى 40 ألف قمر صناعي، بحلول 2025، بينما عدد الأقمار والخردة والقطع الحديدة التي تزيد عن 10 سم والتي تدور في فضائنا هي أكثر من نصف مليون.

وبحسب اليوم السابع القاهرية أوضح شوكت أننا نشاهد ظاهرة غريبة خلال الأيام الماضية من قبل راصدين وهواة الفلك، والتي تمثلت في مشاهدة العديد من الأقمار الصناعية التي تسير خلف بعضها على شكل قطار، مضيفًا: أن الراصدين وهواة الفلك قد تفاجأوا من هذا الكم الهائل للأقمار الصناعية من خلال مشاهدة هذه الظاهرة الغريبة في السماء، تتمثل برؤية عدة أجرام متتابعة ظهرت في السماء على هيئة قطار وكانت تسير بسرعة واتجاه واحد، وتبين أن هذه الأجرام هي أقمار صناعية أطلقت قبل عدة أيام واسمها ستار لينك، وهي عبارة عن جزء من مشروع كبير أطلقته شركة سبيس إكس الشهيرة.

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فلكي يحذر من أزمة مرورية في السماء: أقمار صناعية خلف بعضها كالقطار
سبق

حذر مدير مركز الفلك الدولي المصري المهندس محمد شوكت عودة، من أزمة مرورية للأقمار الصناعية في السماء بعد إطلاق 60 قمرًا صناعيًا الأسبوع الماضي.

وقال شوكت، إن عدد الأقمار الصناعية الفاعلة الحالية هو 5 آلاف قمر بينما ستطلق شركة خاصة 12 ألف قمر صناعي خلال الخمس سنوات القادمة، مقدرًا أن يصل عددها الإجمالي إلى 40 ألف قمر صناعي، بحلول 2025، بينما عدد الأقمار والخردة والقطع الحديدة التي تزيد عن 10 سم والتي تدور في فضائنا هي أكثر من نصف مليون.

وبحسب اليوم السابع القاهرية أوضح شوكت أننا نشاهد ظاهرة غريبة خلال الأيام الماضية من قبل راصدين وهواة الفلك، والتي تمثلت في مشاهدة العديد من الأقمار الصناعية التي تسير خلف بعضها على شكل قطار، مضيفًا: أن الراصدين وهواة الفلك قد تفاجأوا من هذا الكم الهائل للأقمار الصناعية من خلال مشاهدة هذه الظاهرة الغريبة في السماء، تتمثل برؤية عدة أجرام متتابعة ظهرت في السماء على هيئة قطار وكانت تسير بسرعة واتجاه واحد، وتبين أن هذه الأجرام هي أقمار صناعية أطلقت قبل عدة أيام واسمها ستار لينك، وهي عبارة عن جزء من مشروع كبير أطلقته شركة سبيس إكس الشهيرة.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
12:17 PM

فلكي يحذر من أزمة مرورية في السماء: أقمار صناعية خلف بعضها كالقطار

بعد إطلاق 60 قمرًا فى أسبوع.. ظواهر غريبة يرصدها هواة الفلك والمختصون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر مدير مركز الفلك الدولي المصري المهندس محمد شوكت عودة، من أزمة مرورية للأقمار الصناعية في السماء بعد إطلاق 60 قمرًا صناعيًا الأسبوع الماضي.

وقال شوكت، إن عدد الأقمار الصناعية الفاعلة الحالية هو 5 آلاف قمر بينما ستطلق شركة خاصة 12 ألف قمر صناعي خلال الخمس سنوات القادمة، مقدرًا أن يصل عددها الإجمالي إلى 40 ألف قمر صناعي، بحلول 2025، بينما عدد الأقمار والخردة والقطع الحديدة التي تزيد عن 10 سم والتي تدور في فضائنا هي أكثر من نصف مليون.

وبحسب اليوم السابع القاهرية أوضح شوكت أننا نشاهد ظاهرة غريبة خلال الأيام الماضية من قبل راصدين وهواة الفلك، والتي تمثلت في مشاهدة العديد من الأقمار الصناعية التي تسير خلف بعضها على شكل قطار، مضيفًا: أن الراصدين وهواة الفلك قد تفاجأوا من هذا الكم الهائل للأقمار الصناعية من خلال مشاهدة هذه الظاهرة الغريبة في السماء، تتمثل برؤية عدة أجرام متتابعة ظهرت في السماء على هيئة قطار وكانت تسير بسرعة واتجاه واحد، وتبين أن هذه الأجرام هي أقمار صناعية أطلقت قبل عدة أيام واسمها ستار لينك، وهي عبارة عن جزء من مشروع كبير أطلقته شركة سبيس إكس الشهيرة.

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