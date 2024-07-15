احتفل المحامي منصور بن عبد الله آل فائز القرني، بزفاف ابنه الشاب "عبد الله" على كريمة الحكم الدولي عائض بن علي آل حمري القرني.
جاء ذلك في زفاف عائلي ومختصر بمدينة سبت العلاية، في محافظة بلقرن.
"القرني" يحتفل بزواج نجله "عبدالله"
احتفل المحامي منصور بن عبد الله آل فائز القرني، بزفاف ابنه الشاب "عبد الله" على كريمة الحكم الدولي عائض بن علي آل حمري القرني.
جاء ذلك في زفاف عائلي ومختصر بمدينة سبت العلاية، في محافظة بلقرن.
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"القرني" يحتفل بزواج نجله "عبدالله"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-15
احتفل المحامي منصور بن عبد الله آل فائز القرني، بزفاف ابنه الشاب "عبد الله" على كريمة الحكم الدولي عائض بن علي آل حمري القرني.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
06:47 PM
"القرني" يحتفل بزواج نجله "عبدالله"
احتفل المحامي منصور بن عبد الله آل فائز القرني، بزفاف ابنه الشاب "عبد الله" على كريمة الحكم الدولي عائض بن علي آل حمري القرني.
جاء ذلك في زفاف عائلي ومختصر بمدينة سبت العلاية، في محافظة بلقرن.
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