الولايات المتحدة تسجّل 152,970 إصابة جديدة بكورونا و1,823 وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 49,748,387 والوفيات 793,937 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 152,970 إصابة ‏جديدة و 1,823 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 49,748,387، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 793,937.