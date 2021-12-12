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الولايات المتحدة تسجّل 152,970 إصابة جديدة بكورونا و1,823 وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 49,748,387 والوفيات 793,937 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 152,970 إصابة ‏جديدة و 1,823 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 49,748,387، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 793,937.

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الولايات المتحدة تسجّل 152,970 إصابة جديدة بكورونا و1,823 وفاة
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 152,970 إصابة ‏جديدة و 1,823 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 49,748,387، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 793,937.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
01:17 AM

الولايات المتحدة تسجّل 152,970 إصابة جديدة بكورونا و1,823 وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 49,748,387 والوفيات 793,937 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 152,970 إصابة ‏جديدة و 1,823 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 49,748,387، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 793,937.

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