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"العدل" تطلق خدمة الترجمة الفورية للصم في مرافقها

سعياً لرفع رضا المستفيدين من الخدمات لكل الشرائح

وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة ترجمة الإشارة الفورية للمستفيدين من الخدمات العدلية من فئة الصم، في المحاكم وكتابات العدل والمقرات العدلية كافة عبر خدمة "إشارة" الرقمية سعياً لرفع رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لكل شرائح المجتمع.

وأوضحت "العدل" أن أفراد فئة الصم يستطيعون الدخول إلى مرافقها العدلية كافة، واستخدام تطبيق "إشارة" المتوفر للتحميل عبر متاجر أجهزة الهواتف الذكية، والتحدث إلى مقدمي الخدمة بشكل سلس ومرن، مؤكدة أن الخدمة الجديدة ستزيل كل عوائق التواصل بين مقدمي الخدمات العدلية والمستفيدين من فئة الصم.

ويسهم تطبيق "إشارة" في تيسير وتسهيل التواصل مع فئة الصم، إذ يوفر ترجمة فورية تضمن لهم الاستقلالية التامة في تعاملهم عبر قناة اتصال مباشرة تتواءم مع متطلباتهم الخاصة، كما تقدم المنصة محادثة مرئية آمنة، تركز على جودة الصورة، حرصاً على التقاط كل حركة إشارية مع مراعاة الخصوصية النسائية بتوفير مترجمات لغة إشارة.

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"العدل" تطلق خدمة الترجمة الفورية للصم في مرافقها
سبق

وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة ترجمة الإشارة الفورية للمستفيدين من الخدمات العدلية من فئة الصم، في المحاكم وكتابات العدل والمقرات العدلية كافة عبر خدمة "إشارة" الرقمية سعياً لرفع رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لكل شرائح المجتمع.

وأوضحت "العدل" أن أفراد فئة الصم يستطيعون الدخول إلى مرافقها العدلية كافة، واستخدام تطبيق "إشارة" المتوفر للتحميل عبر متاجر أجهزة الهواتف الذكية، والتحدث إلى مقدمي الخدمة بشكل سلس ومرن، مؤكدة أن الخدمة الجديدة ستزيل كل عوائق التواصل بين مقدمي الخدمات العدلية والمستفيدين من فئة الصم.

ويسهم تطبيق "إشارة" في تيسير وتسهيل التواصل مع فئة الصم، إذ يوفر ترجمة فورية تضمن لهم الاستقلالية التامة في تعاملهم عبر قناة اتصال مباشرة تتواءم مع متطلباتهم الخاصة، كما تقدم المنصة محادثة مرئية آمنة، تركز على جودة الصورة، حرصاً على التقاط كل حركة إشارية مع مراعاة الخصوصية النسائية بتوفير مترجمات لغة إشارة.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
02:59 PM

"العدل" تطلق خدمة الترجمة الفورية للصم في مرافقها

سعياً لرفع رضا المستفيدين من الخدمات لكل الشرائح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة ترجمة الإشارة الفورية للمستفيدين من الخدمات العدلية من فئة الصم، في المحاكم وكتابات العدل والمقرات العدلية كافة عبر خدمة "إشارة" الرقمية سعياً لرفع رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لكل شرائح المجتمع.

وأوضحت "العدل" أن أفراد فئة الصم يستطيعون الدخول إلى مرافقها العدلية كافة، واستخدام تطبيق "إشارة" المتوفر للتحميل عبر متاجر أجهزة الهواتف الذكية، والتحدث إلى مقدمي الخدمة بشكل سلس ومرن، مؤكدة أن الخدمة الجديدة ستزيل كل عوائق التواصل بين مقدمي الخدمات العدلية والمستفيدين من فئة الصم.

ويسهم تطبيق "إشارة" في تيسير وتسهيل التواصل مع فئة الصم، إذ يوفر ترجمة فورية تضمن لهم الاستقلالية التامة في تعاملهم عبر قناة اتصال مباشرة تتواءم مع متطلباتهم الخاصة، كما تقدم المنصة محادثة مرئية آمنة، تركز على جودة الصورة، حرصاً على التقاط كل حركة إشارية مع مراعاة الخصوصية النسائية بتوفير مترجمات لغة إشارة.

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