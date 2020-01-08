تمزّق فستانها وهذا ما فعله زملاؤها.. شاهد موقفاً محرجاً لمذيعة "بي بي سي"

قالت: كان جديداً ولم أرتدِه من قبل

تعرضت المذيعة ليز بيكون قارئة الأخبار بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لموقف محرج قبل بدء النشرة بدقائق، حين تمزّق سحاب فستانها، ليتدخل زملاؤها لإنقاذ الموقف.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت "بيكون" تستعد لتقديم نشرة الأخبار المسائية على الهواء مباشرة، حين تمزّق سحاب فستانها الأسود، وبدا الفستان مفتوحاً من فوق ظهرها، ولم يكن لدى "بيكون" وقت لتبديل الفستان، فطلبت المساعدة من طاقم استديو الهواء الذين تدخلوا بوضع شريط لاصق فوق السحاب، وربطوا فوقه معدات الميكروفون.

الطريف أن الحيلة نجحت، ولم ينتبه المشاهدون إلى أي مشكلة بالفستان عند بدء البث المباشر.

وحسب الصحيفة، فسرت "بيكون" ما حدث بأن الفستان كان جديداً ولم ترتده من قبل، وربما كان ضيقاً، ما تسبب بتمزق السحاب بعد نصف ساعة من ارتدائه".