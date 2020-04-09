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3 حالات كورونا تغلق فرعًا لسوق تجزئة بمكة

تطبيق العزل الاحترازي الصحي على العاملين

كشفت شركة بندة للتجزئة، عن إغلاق فرعها بحي الكعكية بمكة المكرمة، بعد اكتشاف ثلاث حالات بين صفوف موظفيها بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الشركة في بيانها، إنه في الرابع عشر من شهر شعبان الجاري تم ملاحظة ارتفاع درجة حرارة 3 موظفين عند دخولهم وتم عزلهم مباشرة احترازيًّا.

وأضافت: بعد إجراء الفحوصات تَبَيّن إيجابية النتائج لهم، وقد تم إغلاق فرع بندة بالكعكية بمكة المكرمة؛ لضمان سلامة عملائنا وموظفينا.

وأشارت في بيانها إلى أنها تعكف على إجراء تعقيمات الفرع بعد إغلاقه تمامًا، ولفتت إلى أنه تم تطبيق العزل الاحترازي الصحي وعزل جميع العاملين في الفرع كخطوة احترازية.

ونوّهت الشركة بأنه بعد الانتهاء من التعقيمات الشاملة للفرع للتأكد من سلامته ليكون جاهزًا وآمنًا لمعاودة العمل مرة أخرى؛ سيتم الاستعانة بطاقم موظفين جدد من الفروع الأخرى.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 حالات كورونا تغلق فرعًا لسوق تجزئة بمكة
سبق

كشفت شركة بندة للتجزئة، عن إغلاق فرعها بحي الكعكية بمكة المكرمة، بعد اكتشاف ثلاث حالات بين صفوف موظفيها بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الشركة في بيانها، إنه في الرابع عشر من شهر شعبان الجاري تم ملاحظة ارتفاع درجة حرارة 3 موظفين عند دخولهم وتم عزلهم مباشرة احترازيًّا.

وأضافت: بعد إجراء الفحوصات تَبَيّن إيجابية النتائج لهم، وقد تم إغلاق فرع بندة بالكعكية بمكة المكرمة؛ لضمان سلامة عملائنا وموظفينا.

وأشارت في بيانها إلى أنها تعكف على إجراء تعقيمات الفرع بعد إغلاقه تمامًا، ولفتت إلى أنه تم تطبيق العزل الاحترازي الصحي وعزل جميع العاملين في الفرع كخطوة احترازية.

ونوّهت الشركة بأنه بعد الانتهاء من التعقيمات الشاملة للفرع للتأكد من سلامته ليكون جاهزًا وآمنًا لمعاودة العمل مرة أخرى؛ سيتم الاستعانة بطاقم موظفين جدد من الفروع الأخرى.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:54 AM

3 حالات كورونا تغلق فرعًا لسوق تجزئة بمكة

تطبيق العزل الاحترازي الصحي على العاملين

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
2
7,428

كشفت شركة بندة للتجزئة، عن إغلاق فرعها بحي الكعكية بمكة المكرمة، بعد اكتشاف ثلاث حالات بين صفوف موظفيها بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الشركة في بيانها، إنه في الرابع عشر من شهر شعبان الجاري تم ملاحظة ارتفاع درجة حرارة 3 موظفين عند دخولهم وتم عزلهم مباشرة احترازيًّا.

وأضافت: بعد إجراء الفحوصات تَبَيّن إيجابية النتائج لهم، وقد تم إغلاق فرع بندة بالكعكية بمكة المكرمة؛ لضمان سلامة عملائنا وموظفينا.

وأشارت في بيانها إلى أنها تعكف على إجراء تعقيمات الفرع بعد إغلاقه تمامًا، ولفتت إلى أنه تم تطبيق العزل الاحترازي الصحي وعزل جميع العاملين في الفرع كخطوة احترازية.

ونوّهت الشركة بأنه بعد الانتهاء من التعقيمات الشاملة للفرع للتأكد من سلامته ليكون جاهزًا وآمنًا لمعاودة العمل مرة أخرى؛ سيتم الاستعانة بطاقم موظفين جدد من الفروع الأخرى.

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