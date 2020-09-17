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النفط يقفز أكثر من 4%.. وبرنت يصل 42.22 دولارًا للبرميل

مع توقف جزء كبير من الإنتاج البحري الأمريكي بسبب الإعصار

قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة أمس الأربعاء، عقب تراجع في مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة، ومع توقف جزء كبير من الإنتاج البحري الأمريكي بسبب الإعصار سالي.

تَحدد سعر التسوية لخام برنت عند 42.22 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 1.69 دولار بما يعادل 4.2%. وأغلق الخام الأمريكي على صعود 1.88 دولار أو 4.9% إلى 40.16 دولارًا للبرميل.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 496 مليون برميل، (أدنى مستوياتها منذ أبريل)؛ وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة 1.3 مليون برميل.

ووفق "رويترز" قالت إدارة المعلومات: إن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين انخفضت 400 ألف برميل، متجاوزة مثلي التراجع الذي كان متوقعًا؛ في حين زاد معدل استغلال طاقة مصافي التكرير أربع نقاط مئوية.

وقال جيم ريتربوش من ريتربوش وشركاؤه: "مكاسب اليوم القوية ترجع بدرجة كبيرة إلى التوقعات المتفائلة للخام المستخلصة من تقرير إدارة معلومات الطاقة".

وتابع: "معظم انخفاض مخزون (الخام) كان بفعل زيادة كبيرة غير متوقعة في نشاط المصافي الأمريكية بقيادة ساحل خليج المكسيك".

تعززت أسعار النفط أيضًا بفعل الإعصار سالي، الذي بلغ الساحل الأمريكي على خليج المكسيك كإعصار من الفئة الثانية؛ حيث توقف أكثر من ربع الإنتاج البحري بسبب العاصفة.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يقفز أكثر من 4%.. وبرنت يصل 42.22 دولارًا للبرميل
سبق

قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة أمس الأربعاء، عقب تراجع في مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة، ومع توقف جزء كبير من الإنتاج البحري الأمريكي بسبب الإعصار سالي.

تَحدد سعر التسوية لخام برنت عند 42.22 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 1.69 دولار بما يعادل 4.2%. وأغلق الخام الأمريكي على صعود 1.88 دولار أو 4.9% إلى 40.16 دولارًا للبرميل.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 496 مليون برميل، (أدنى مستوياتها منذ أبريل)؛ وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة 1.3 مليون برميل.

ووفق "رويترز" قالت إدارة المعلومات: إن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين انخفضت 400 ألف برميل، متجاوزة مثلي التراجع الذي كان متوقعًا؛ في حين زاد معدل استغلال طاقة مصافي التكرير أربع نقاط مئوية.

وقال جيم ريتربوش من ريتربوش وشركاؤه: "مكاسب اليوم القوية ترجع بدرجة كبيرة إلى التوقعات المتفائلة للخام المستخلصة من تقرير إدارة معلومات الطاقة".

وتابع: "معظم انخفاض مخزون (الخام) كان بفعل زيادة كبيرة غير متوقعة في نشاط المصافي الأمريكية بقيادة ساحل خليج المكسيك".

تعززت أسعار النفط أيضًا بفعل الإعصار سالي، الذي بلغ الساحل الأمريكي على خليج المكسيك كإعصار من الفئة الثانية؛ حيث توقف أكثر من ربع الإنتاج البحري بسبب العاصفة.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:21 AM

النفط يقفز أكثر من 4%.. وبرنت يصل 42.22 دولارًا للبرميل

مع توقف جزء كبير من الإنتاج البحري الأمريكي بسبب الإعصار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة أمس الأربعاء، عقب تراجع في مخزونات الخام والبنزين بالولايات المتحدة، ومع توقف جزء كبير من الإنتاج البحري الأمريكي بسبب الإعصار سالي.

تَحدد سعر التسوية لخام برنت عند 42.22 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 1.69 دولار بما يعادل 4.2%. وأغلق الخام الأمريكي على صعود 1.88 دولار أو 4.9% إلى 40.16 دولارًا للبرميل.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 4.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 496 مليون برميل، (أدنى مستوياتها منذ أبريل)؛ وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة 1.3 مليون برميل.

ووفق "رويترز" قالت إدارة المعلومات: إن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين انخفضت 400 ألف برميل، متجاوزة مثلي التراجع الذي كان متوقعًا؛ في حين زاد معدل استغلال طاقة مصافي التكرير أربع نقاط مئوية.

وقال جيم ريتربوش من ريتربوش وشركاؤه: "مكاسب اليوم القوية ترجع بدرجة كبيرة إلى التوقعات المتفائلة للخام المستخلصة من تقرير إدارة معلومات الطاقة".

وتابع: "معظم انخفاض مخزون (الخام) كان بفعل زيادة كبيرة غير متوقعة في نشاط المصافي الأمريكية بقيادة ساحل خليج المكسيك".

تعززت أسعار النفط أيضًا بفعل الإعصار سالي، الذي بلغ الساحل الأمريكي على خليج المكسيك كإعصار من الفئة الثانية؛ حيث توقف أكثر من ربع الإنتاج البحري بسبب العاصفة.

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