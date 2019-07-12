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المملكة توصي بتفعيل صندوق طوارئ لمواجهة "الجراد الصحراوي"

في اجتماع دعت إليه للتشاور بحضور ممثلي دول هيئة مكافحة الجراد

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى عقد الاجتماع التشاوري لوكلاء وزارات الزراعة في دول أعضاء هيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى، في القاهرة صباح أمس الأول؛ لمتابعة حالة الجراد الصحراوي والأضرار الناجمة عنه خلال الفترة الماضية.

وذكر وكيل الوزارة المهندس أحمد العيادة، أنّ الاجتماع خرج بمجموعة من التوصيات لخدمة دول المنظمة والمتضررة من آفة الجراد الصحراوي، وأبرزها تفعيل صندوق الطوارئ تسهم فيه الدول الأعضاء، لدعم الدول التي يتكاثر بها التي لديها ضعف في إمكانيات التصدّي لها، مشيرة إلى أنّ الصرف سيكون تحت متابعة الهيئة لتعظيم الفائدة منه.

وحثّت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة - FAO، على القيام بدورها في دعم الدول المتضررة والتدخل السريع، من أجل مكافحة الآفة التي تهدّد المنتجات الزراعية في الدول المتضررة أو الدول التي قد تتضرّر منها.

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المملكة توصي بتفعيل صندوق طوارئ لمواجهة "الجراد الصحراوي"
سبق

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى عقد الاجتماع التشاوري لوكلاء وزارات الزراعة في دول أعضاء هيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى، في القاهرة صباح أمس الأول؛ لمتابعة حالة الجراد الصحراوي والأضرار الناجمة عنه خلال الفترة الماضية.

وذكر وكيل الوزارة المهندس أحمد العيادة، أنّ الاجتماع خرج بمجموعة من التوصيات لخدمة دول المنظمة والمتضررة من آفة الجراد الصحراوي، وأبرزها تفعيل صندوق الطوارئ تسهم فيه الدول الأعضاء، لدعم الدول التي يتكاثر بها التي لديها ضعف في إمكانيات التصدّي لها، مشيرة إلى أنّ الصرف سيكون تحت متابعة الهيئة لتعظيم الفائدة منه.

وحثّت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة - FAO، على القيام بدورها في دعم الدول المتضررة والتدخل السريع، من أجل مكافحة الآفة التي تهدّد المنتجات الزراعية في الدول المتضررة أو الدول التي قد تتضرّر منها.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
03:18 PM

المملكة توصي بتفعيل صندوق طوارئ لمواجهة "الجراد الصحراوي"

في اجتماع دعت إليه للتشاور بحضور ممثلي دول هيئة مكافحة الجراد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى عقد الاجتماع التشاوري لوكلاء وزارات الزراعة في دول أعضاء هيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى، في القاهرة صباح أمس الأول؛ لمتابعة حالة الجراد الصحراوي والأضرار الناجمة عنه خلال الفترة الماضية.

وذكر وكيل الوزارة المهندس أحمد العيادة، أنّ الاجتماع خرج بمجموعة من التوصيات لخدمة دول المنظمة والمتضررة من آفة الجراد الصحراوي، وأبرزها تفعيل صندوق الطوارئ تسهم فيه الدول الأعضاء، لدعم الدول التي يتكاثر بها التي لديها ضعف في إمكانيات التصدّي لها، مشيرة إلى أنّ الصرف سيكون تحت متابعة الهيئة لتعظيم الفائدة منه.

وحثّت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة - FAO، على القيام بدورها في دعم الدول المتضررة والتدخل السريع، من أجل مكافحة الآفة التي تهدّد المنتجات الزراعية في الدول المتضررة أو الدول التي قد تتضرّر منها.

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