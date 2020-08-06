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جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية

الواقعة حدثت في حي الشرائع حيث فر الجاني هارباً عقب فعلته

تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، قبل قليل، من القبض على قاتل زوجته وشقيقِه بحي الشرائع بالعاصمة المقدسة.

وعلمت "سبق" أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة ألقت القبض قبل قليل على مواطن سعودي كان قد قتل زوجته بآلة حادة مساء أمس بمنزلهما في حي الشرائع، ثم أطلق النار على شقيقه خارج منزله وأرداه قتيلاً وفر هارباً من مسرح الجريمة، قبل أن تقبض عليه الجهات الأمنية.


وتم تسليم الجاني إلى الشرطة تمهيداً لإحالة ملف الحادث إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتعود تفاصيل الحادثة البشعة إلى مساء أمس عندما أقدم مواطن سعودي على قتل زوجته بآلة حادة داخل منزلهما، وعند خروجه من المنزل وجد شقيقه، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى إطلاقه النار بسلاح ناري فأرداه قتيلاً، وفر هارباً.

الجهات الأمنية مكة المكرمة

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جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية
سبق

تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، قبل قليل، من القبض على قاتل زوجته وشقيقِه بحي الشرائع بالعاصمة المقدسة.

وعلمت "سبق" أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة ألقت القبض قبل قليل على مواطن سعودي كان قد قتل زوجته بآلة حادة مساء أمس بمنزلهما في حي الشرائع، ثم أطلق النار على شقيقه خارج منزله وأرداه قتيلاً وفر هارباً من مسرح الجريمة، قبل أن تقبض عليه الجهات الأمنية.


وتم تسليم الجاني إلى الشرطة تمهيداً لإحالة ملف الحادث إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتعود تفاصيل الحادثة البشعة إلى مساء أمس عندما أقدم مواطن سعودي على قتل زوجته بآلة حادة داخل منزلهما، وعند خروجه من المنزل وجد شقيقه، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى إطلاقه النار بسلاح ناري فأرداه قتيلاً، وفر هارباً.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
10:31 AM

جريمة مكة.. "قاتل زوجته وشقيقِه" في قبضة الجهات الأمنية

الواقعة حدثت في حي الشرائع حيث فر الجاني هارباً عقب فعلته

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,662

تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرمة، قبل قليل، من القبض على قاتل زوجته وشقيقِه بحي الشرائع بالعاصمة المقدسة.

وعلمت "سبق" أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة ألقت القبض قبل قليل على مواطن سعودي كان قد قتل زوجته بآلة حادة مساء أمس بمنزلهما في حي الشرائع، ثم أطلق النار على شقيقه خارج منزله وأرداه قتيلاً وفر هارباً من مسرح الجريمة، قبل أن تقبض عليه الجهات الأمنية.


وتم تسليم الجاني إلى الشرطة تمهيداً لإحالة ملف الحادث إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وتعود تفاصيل الحادثة البشعة إلى مساء أمس عندما أقدم مواطن سعودي على قتل زوجته بآلة حادة داخل منزلهما، وعند خروجه من المنزل وجد شقيقه، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى إطلاقه النار بسلاح ناري فأرداه قتيلاً، وفر هارباً.

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