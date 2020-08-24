"صحة مكة" تبدأ التحول بإسناد بعض الصلاحيات والمهام إلى التجمع الصحي بالمنطقة

تمهيدًا لاستقلاله مستقبلاً تحت شركات صحية قابضة أسوة بالمنطقة الوسطى والشرقية

وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، اتفاقية بتفويض بعض الصلاحيات للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة لتهيئة التجمع للاستقلال مستقبلاً تحت شركات صحية قابضة تمهيدًا للتحول الوطني في القطاع الصحي بالمنطقة الغربية، أسوة بالتجمعات الصحية السابقة في المنطقة الوسطى والشرقية.

وفي التفاصيل، تم توقيع المحضر بحضور طرفي الاتفاقية المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ويمثلها المدير العام الدكتور وائل بن حمزة مطير، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة ويمثلها الدكتور دلشاد علي .

وجاء نص الاتفاقية على تمكين إدارة التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة من تقديم الرعاية الصحية المثلى لكل المستفيدين من خدمات المرافق الصحية مع انتظام الخدمة واستمراريتها وتطويرها، الإضافة إلى تمكين إدارة التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة من ضمان استمرارية المهام والخدمات المقدمة من حيث المشروعات والصيانة العامة والنظافة والتشغيل غير الطبي والصيانة الطبية والأمن والسلامة والتغذية والنفايات الطبية.

ووفق الاتفاقية، تحال جميع المسؤوليات للتجمع الخاصة بتدفق البنود الطبية وغير الطبية وذلك لتزويد المستفيدين بما يحتاجون إليه منها وعدم انقطاعها، بالإضافة إلى جميع المسؤوليات الإدارية والميزانية لهم على النحو الذي يضمن استمرارية جميع خدمات وتطبيقات وتجهيزات تقنية المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات ومشروعاتها لتزويد المستفيدين في هذه المنشآت بما يحتاجون إليه منها وعدم انقطاعها.

وتحول جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأمور المالية والميزانية والموارد البشرية بما يحقق استمرار جميع الخدمات الصحية وتطورها في مكة المكرمة.

وتمكين إدارة التجمع الصحي الأول من الحصول على جميع البيانات المالية وبنود الميزانية وبيانات الموظفين في جميع المنشآت الصحية التابعة للتجمع وضمان تحولها تحت إدارة ومسؤوليات الإدارات التابعة للتجمع الصحي الأول.

كما يلتزم جميع الأطراف بما ذكر في محضر الاتفاقية من تمكين إدارة التجمع الصحي الأول في تحول جميع الصلاحيات والمسؤوليات اللازمة التي تضمن إدارة المنشآت الصحية التابعة لها لتحقيق الرؤية التي من أجلها تم إنشاء هذا التجمع وإلى تحقيق تكامل خدماتها والوصول لأفضل المستويات الممكنة وأن تسخر جميع الأطراف المعنية في هذه الاتفاقية كل الجهود لتحقيق ذلك في المجالات التالية:

1- الخدمات الإكلينيكية والخدمات الطبية المساعدة المشتركة ونموذج تقديم الرعاية الصحية.

2- الشؤون الهندسية والتشغيل غير الطبي والصيانة والمشروعات.

3- الإمداد والتموين الطبي وغير الطبي والشراء.

4- المعلوماتية الصحية وتقنية المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات.

5- الشؤون المالية والميزانية والحسابات.

6- تمكين إدارة التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة في استمرارية تنفيذ العقود حتى انتهاء مدتها وعلى الطرفين التعاون لتنفيذ مقتضياتها.

7- بالنسبة للقضايا الجنائية والتأديبية والإدارية وغيرها المنظورة لدى الجهات الرقابية والقضائية والحاكم الإداري فكل طرف مسؤول عن متابعة قضايا منسوبيه ومنشآته وفقًا للصلاحيات الممنوحة نظامًا.

8- التدريب الطبي والفني والصحي والإداري.

9- التواصل المؤسسي والمجتمعي.

10- شؤون الموظفين.

ويكون سريان مدة الاتفاق في هذا المحضر سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع ويمكن التمديد بموافقة جميع الأطراف.

وبناءً على الاتفاقية، تنتقل جميع المسؤوليات والصلاحيات والبيانات والموظفين والمهام التشغيلية للمنشآت المحددة في هذه الاتفاقية للطرف الثاني ويكون الطرف الثاني مسؤولاً أمام الجهات الأخرى عن أي تقصير يحدث لأي من هذه المنشآت أو منسوبيها.

ويلتزم الطرف الأول "مديرية الشؤون الصحية" بالجانب الرقابي والتنظيمي والمتابعة لأداء مكونات الطرف الثاني حسب ما يراه معالي وزير الصحة وما يصدره من قرارات.

من جهة أخرى، تشرف شركة الصحة القابضة ووكالات التابعة لوزارة الصحة على نقل جميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأمور المالية والميزانية والعقود والمشروعات ومبادرات التحول المتعلقة بالتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة تحت تصرف إدارة التجمع.