أمانة القصيم تغلق 9 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية
الفرق الرقابية تكثف الرقابة الميدانية على المطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة والمجمعات
أغلقت أمانة منطقة القصيم، أمس (9) منشآت مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وتكثف الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم أعمال الرقابة الميدانية على كل المطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث نفذت الأمانة وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الجاري (6443) جولة رقابية رصدت من خلالها (34) مخالفة للتدابير الاحترازية وإصدار (572) إشعارًا ومخالفة بلدية ومصادرة (42997) كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
أمانة القصيم تغلق 9 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-03
أغلقت أمانة منطقة القصيم، أمس (9) منشآت مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وتكثف الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم أعمال الرقابة الميدانية على كل المطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث نفذت الأمانة وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الجاري (6443) جولة رقابية رصدت من خلالها (34) مخالفة للتدابير الاحترازية وإصدار (572) إشعارًا ومخالفة بلدية ومصادرة (42997) كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
10:34 PM
أمانة القصيم تغلق 9 منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية
الفرق الرقابية تكثف الرقابة الميدانية على المطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة والمجمعات
أغلقت أمانة منطقة القصيم، أمس (9) منشآت مخالفة وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وتكثف الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم أعمال الرقابة الميدانية على كل المطاعم والكافيهات وصالونات الحلاقة والمجمعات التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث نفذت الأمانة وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الجاري (6443) جولة رقابية رصدت من خلالها (34) مخالفة للتدابير الاحترازية وإصدار (572) إشعارًا ومخالفة بلدية ومصادرة (42997) كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.