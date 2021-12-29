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فِرَق ومعدات "النقل" تُواصل أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار بالباحة

للمحافظة على النظافة العامة بالمنطقة وإعادة تهيئة الشوارع والمواقع

تابعت فِرَق الطوارئ وآليات فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة، أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي تشهدها المنطقة في هذه الأيام.

وكثّفت الفِرَق جهودها اليوم بزيادة عدد الفِرَق الخاصة بالنظافة، وزيادة عدد المعدات؛ بهدف إزالة مخلفات الأمطار والانهيارات الصخرية والأشجار المتساقطة وتجمعات المياه؛ للمحافظة على النظافة العامة بالمنطقة وإعادة تهيئة الشوارع والمواقع التابعة لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، التي شهدت تضررًا، وتلافي كل ما يمكن أن يشكّل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد فرع وزارة النقل للخدمات اللوجستية بالباحة، أن الأعمال تسير وفق ما هو مخطط لها على أكمل وجه؛ حيث يتم العمل على مدار الساعة لتنفيذ خطط النظافة ولتحقيق أفضل النتائج الإيجابية، وتلافي أكبر قدر من الأضرار حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

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فِرَق ومعدات "النقل" تُواصل أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار بالباحة
سبق

تابعت فِرَق الطوارئ وآليات فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة، أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي تشهدها المنطقة في هذه الأيام.

وكثّفت الفِرَق جهودها اليوم بزيادة عدد الفِرَق الخاصة بالنظافة، وزيادة عدد المعدات؛ بهدف إزالة مخلفات الأمطار والانهيارات الصخرية والأشجار المتساقطة وتجمعات المياه؛ للمحافظة على النظافة العامة بالمنطقة وإعادة تهيئة الشوارع والمواقع التابعة لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، التي شهدت تضررًا، وتلافي كل ما يمكن أن يشكّل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد فرع وزارة النقل للخدمات اللوجستية بالباحة، أن الأعمال تسير وفق ما هو مخطط لها على أكمل وجه؛ حيث يتم العمل على مدار الساعة لتنفيذ خطط النظافة ولتحقيق أفضل النتائج الإيجابية، وتلافي أكبر قدر من الأضرار حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
01:02 PM

فِرَق ومعدات "النقل" تُواصل أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار بالباحة

للمحافظة على النظافة العامة بالمنطقة وإعادة تهيئة الشوارع والمواقع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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تابعت فِرَق الطوارئ وآليات فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة، أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي تشهدها المنطقة في هذه الأيام.

وكثّفت الفِرَق جهودها اليوم بزيادة عدد الفِرَق الخاصة بالنظافة، وزيادة عدد المعدات؛ بهدف إزالة مخلفات الأمطار والانهيارات الصخرية والأشجار المتساقطة وتجمعات المياه؛ للمحافظة على النظافة العامة بالمنطقة وإعادة تهيئة الشوارع والمواقع التابعة لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، التي شهدت تضررًا، وتلافي كل ما يمكن أن يشكّل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد فرع وزارة النقل للخدمات اللوجستية بالباحة، أن الأعمال تسير وفق ما هو مخطط لها على أكمل وجه؛ حيث يتم العمل على مدار الساعة لتنفيذ خطط النظافة ولتحقيق أفضل النتائج الإيجابية، وتلافي أكبر قدر من الأضرار حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

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