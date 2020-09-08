أمطار بعضها غزيز.. "أجواء اليوم والليلة" بتوقيع "الحصيني": هنا تسقط

تهطل متفاوتة من مكان إلى آخر وتبدأ بالخفيفة على أجزاء.. والحرارة نهارًا

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وشمال الطائف وجنوب المدينة وأجزاء من اليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على معظم مناطق المملكة والخليج، ومتوقع أن تمتد الأمطار لعمان وجنوب الإمارات".