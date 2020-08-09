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الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قيمة التداول السنوي للسلع الرياضية 300 مليار دولار

أكدت أنه دليل على التأثير المتزايد للقطاع الرياضي على الاقتصاد العالمي

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن قيمة التداول السنوي للسلع الرياضية "المعدات والملابس الرياضية" تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد التأثير المتزايد للقطاع الرياضي على الاقتصاد العالمي.

وقالت الهيئة السعودية للملكية الفكرية: "تستخدم أنشطة الملكية الفكرية المحمية في تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل وتطوير للبنى التحتية".

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت إطلاق عنوان "احفظ شعارك" على الجولة المقبلة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا العنوان على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة، نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها، ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية.

كما جاء في ظل استشعار الرابطة بأهمية التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية؛ وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية. كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضواً في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

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الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قيمة التداول السنوي للسلع الرياضية 300 مليار دولار
سبق

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن قيمة التداول السنوي للسلع الرياضية "المعدات والملابس الرياضية" تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد التأثير المتزايد للقطاع الرياضي على الاقتصاد العالمي.

وقالت الهيئة السعودية للملكية الفكرية: "تستخدم أنشطة الملكية الفكرية المحمية في تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل وتطوير للبنى التحتية".

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت إطلاق عنوان "احفظ شعارك" على الجولة المقبلة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا العنوان على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة، نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها، ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية.

كما جاء في ظل استشعار الرابطة بأهمية التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية؛ وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية. كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضواً في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
06:03 PM

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قيمة التداول السنوي للسلع الرياضية 300 مليار دولار

أكدت أنه دليل على التأثير المتزايد للقطاع الرياضي على الاقتصاد العالمي

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ذياب الشمري - الرياض
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كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن قيمة التداول السنوي للسلع الرياضية "المعدات والملابس الرياضية" تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد التأثير المتزايد للقطاع الرياضي على الاقتصاد العالمي.

وقالت الهيئة السعودية للملكية الفكرية: "تستخدم أنشطة الملكية الفكرية المحمية في تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل وتطوير للبنى التحتية".

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت إطلاق عنوان "احفظ شعارك" على الجولة المقبلة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومباركة ودعم وزارة الرياضة.

وجاء إطلاق هذا العنوان على الجولة المقبلة من المسابقات التي تنظمها الرابطة، نظير الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة العربية السعودية بمختلف مؤسساتها الحكومية والخاصة بالملكية الفكرية، وإيمان الرابطة بدورها في الحفاظ على حقوق الأندية الفكرية من خلال تسجيل شعاراتها، وتطويرها، ورعايتها وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الشأن، بما يسهم في زيادة المداخيل التجارية للأندية، ويرفع من مستوى إيراداتها المالية.

كما جاء في ظل استشعار الرابطة بأهمية التوعية المجتمعية والجماهيرية للحفاظ على مكتسبات الأندية وعلاماتها التجارية، وتعزيز ثقة المستهلكين بمفهوم الملكية الفكرية؛ وذلك للحد من الانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية. كما أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الرابطة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بصفتها عضواً في اللجنة، إلى جانب وزارة الرياضة، ووزارة التجارة، إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

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