الأكراد يتعهدون بالقضاء على فلول "داعش"

غداة الهجوم على منبج

تعهدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة اليوم (الخميس)، بتصعيد الهجمات على فلول وخلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعد يوم من الهجوم على منبج الذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين في شمال سوريا.

وقالت "قسد" في بيان نقلته "رويترز": "بمساعدة التحالف الدولي سنصعد من عملياتنا العسكرية للقضاء على داعش وملاحقة خلاياه النائمة واجتثاثها بشكل كامل وإحلال الاستقرار والسلام في منطقتنا".