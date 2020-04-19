تفعيل لجان الطوارئ.. الحكومة اليمنية تحذّر مواطنيها من منخفض مداري

توقع أمطار غزيرة في بعض المحافظات خلال الأيام المقبلة

حذّرت السلطات اليمنية من منخفض مداري يضرب عدداً من المناطق في البلاد خلال الأيام المقبلة.

ووجّه وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح؛ الليلة الماضية، السلطات المحلية في عدد من المحافظات بتفعيل لجان الطوارئ، تحسباً لأي طارئ ناتج من امتداد المنخفض المداري والأمطار الغزيرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات خلال الأيام المقبلة.

وأكّد الوزير فتح؛ وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حرص الحكومة على سلامة السكان وتلافي أيّ أضرار ناتجة من امتداد تأثيرات المنخفض المداري.