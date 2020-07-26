"الأحوال المدنية": 13 مركزاً لطباعة الوثائق تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى

إضافة لاستمرار عدد من الخدمات الإلكترونية

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنها مستمرة في تقديم خدماتها الإلكترونية (خدمة "تسجيل المواليد"، وخدمة "إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج"، وخدمة "إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات"، وخدمة "الإبلاغ عن الوثائق المفقودة"، وخدمة "بياناتي"، وخدمة "الاستعلام عن المعاملات المتداولة" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وسيتم إيصال الوثائق الصادرة على العنوان الوطني للمواطنين من خلال البريد السعودي.

وأوضحت الوكالة أن (13) مركزاً لطباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، ستواصل مهامها، أثناء فترة إجازة عيد الأضحى، مشيرة إلى أن الإجازة لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية.

وبينت أنه بإمكان المواطنين والمقيمين في حالات الإبلاغ عن حالات الوفاة مراجعة مكتب الأحوال المدنية الرئيسي في المنطقة للتبليغ عنها.