أمانة جدة تحدد الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق

عبر"قوقل".. ضمن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا

حددت أمانة محافظة جدة، جميع الخدمات الأساسية المستثناة من قرار الإغلاق، ضمن الجهود الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورنا.

يأتي ذلك، من خلال البحث عبر "خرائط Google" بنطاق (19) بلدية فرعية، تزامنًا مع قرار منع التجول بالمحافظة.

وقال وكيل الأمين للتعمير، المهندس فارس رجب، إن هذه الخدمة تهدف إلى تعريف السكان بالخدمات الأساسية القريبة منهم وتسهيل وصولهم لها ضمن نطاق كل بلدية، وذلك للحالات الضرورية خلال منع التجول لمدة ٢٤ ساعة.

وأضاف أن الخدمات الأساسية المتواجدة على خرائط Google وفعلتها الأمانة، بمثابة دليل جغرافي مفصل للخدمات التي يحتاجها السكان، من "التموينات والصيدليات ومحلات بيع الغاز وتعبئة المياه"، وغيرها من المواقع الحيوية والمهمة، خلال الفترة الحالية، بعرض خرائط تفاعلية تعتمد على أنظمة المعلومات الجغرافية GIS، وصور فضائية حديثة للمحافظة.