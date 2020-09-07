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النصر : "عسيري" يشارك في التدريبات .. و "مارتينيز" يصل غدًا للرياض

تحضيرًا لبطولة دوري أبطال آسيا ..قادمًا من الأهلي

شارك لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر عبد الفتاح عسيري، لأول مرة، في تدريبات الفريق، مساء اليوم الاثنين، منذ تعاقد النادي العاصمي مع اللاعب، والقادم من النادي الأهلي.

ويلعب "عسيري" مع الأصفر "رسميًا" بدءًا من 15 سبتمبر المقبل، ضمن المسابقة القارية، أمام سيباهان الإيراني، بعد أن سمح الاتحاد الآسيوي للأندية السعودية المشاركة في البطولة، بتسجيل لاعبيها الجدد قبل الاستئناف بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

من جهة ثانية، أعلن نادي أتالانتا الأمريكي، انتقال الأرجنتيني جونزالو مارتينيز بصفة رسمية إلى فريق النصر، ومن المتوقع وصول اللاعب إلى الرياض غدًا الثلاثاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر : "عسيري" يشارك في التدريبات .. و "مارتينيز" يصل غدًا للرياض
سبق

شارك لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر عبد الفتاح عسيري، لأول مرة، في تدريبات الفريق، مساء اليوم الاثنين، منذ تعاقد النادي العاصمي مع اللاعب، والقادم من النادي الأهلي.

ويلعب "عسيري" مع الأصفر "رسميًا" بدءًا من 15 سبتمبر المقبل، ضمن المسابقة القارية، أمام سيباهان الإيراني، بعد أن سمح الاتحاد الآسيوي للأندية السعودية المشاركة في البطولة، بتسجيل لاعبيها الجدد قبل الاستئناف بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

من جهة ثانية، أعلن نادي أتالانتا الأمريكي، انتقال الأرجنتيني جونزالو مارتينيز بصفة رسمية إلى فريق النصر، ومن المتوقع وصول اللاعب إلى الرياض غدًا الثلاثاء.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
10:23 PM

النصر : "عسيري" يشارك في التدريبات .. و "مارتينيز" يصل غدًا للرياض

تحضيرًا لبطولة دوري أبطال آسيا ..قادمًا من الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر عبد الفتاح عسيري، لأول مرة، في تدريبات الفريق، مساء اليوم الاثنين، منذ تعاقد النادي العاصمي مع اللاعب، والقادم من النادي الأهلي.

ويلعب "عسيري" مع الأصفر "رسميًا" بدءًا من 15 سبتمبر المقبل، ضمن المسابقة القارية، أمام سيباهان الإيراني، بعد أن سمح الاتحاد الآسيوي للأندية السعودية المشاركة في البطولة، بتسجيل لاعبيها الجدد قبل الاستئناف بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

من جهة ثانية، أعلن نادي أتالانتا الأمريكي، انتقال الأرجنتيني جونزالو مارتينيز بصفة رسمية إلى فريق النصر، ومن المتوقع وصول اللاعب إلى الرياض غدًا الثلاثاء.

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