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#مجلس_الوزراء اطلع على ما عرضه #وزير_الطاقة عن الآثار الجسيمة للاعتداء

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فيديو لرئيس مجلس الأئمة بالبرازيل: العدوان على المملكة استهداف للإسلام

طالب المنظمات الحقوقية بالوقوف ضد المجرمين والتصدي للحركات الصفوية

ندّد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بالبرازيل الدكتور عبدالحميد متولي، بالعمل الإرهابي الذي استهدف معامل تكرير النفط في بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية.

وقال "متولي": إن استهداف مملكة العطاء والخير هو استهداف للإسلام والمسلمين، لافتاً إلى أن هؤلاء المغرضين والحاقدين لا يعلمون أن المملكة العربية السعودية ليست بشعبها فقط، بل بشعوب الأمة الإسلامية في كل مكان، وفي أعناق كل المسلمين حماية بيت الله عز وجل، وحماية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونشجب وندين ذلك العمل الإرهابي.

وطالب الدكتور عبدالحميد متولي بوقفة من العالم أجمع والمنظمات الحقوقية ضد هؤلاء المجرمين، ولهذه الحركات الصفوية المدمرة للبشرية والمعادية للإنسانية، ويجب محاربتها بكل الوسائل وبكل قوى العالم؛ حتى تخمد شرها، ولا ينتشر هذا الفساد في مشارق الأرض ومغاربها، وعلينا أن نستأصل هذا الفساد من جذره حتى نستطيع أن نحقق التعايش السلمي والسلم والسلام العالمي لكل البشرية.

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فيديو لرئيس مجلس الأئمة بالبرازيل: العدوان على المملكة استهداف للإسلام
سبق

ندّد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بالبرازيل الدكتور عبدالحميد متولي، بالعمل الإرهابي الذي استهدف معامل تكرير النفط في بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية.

وقال "متولي": إن استهداف مملكة العطاء والخير هو استهداف للإسلام والمسلمين، لافتاً إلى أن هؤلاء المغرضين والحاقدين لا يعلمون أن المملكة العربية السعودية ليست بشعبها فقط، بل بشعوب الأمة الإسلامية في كل مكان، وفي أعناق كل المسلمين حماية بيت الله عز وجل، وحماية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونشجب وندين ذلك العمل الإرهابي.

وطالب الدكتور عبدالحميد متولي بوقفة من العالم أجمع والمنظمات الحقوقية ضد هؤلاء المجرمين، ولهذه الحركات الصفوية المدمرة للبشرية والمعادية للإنسانية، ويجب محاربتها بكل الوسائل وبكل قوى العالم؛ حتى تخمد شرها، ولا ينتشر هذا الفساد في مشارق الأرض ومغاربها، وعلينا أن نستأصل هذا الفساد من جذره حتى نستطيع أن نحقق التعايش السلمي والسلم والسلام العالمي لكل البشرية.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
02:21 PM

فيديو لرئيس مجلس الأئمة بالبرازيل: العدوان على المملكة استهداف للإسلام

طالب المنظمات الحقوقية بالوقوف ضد المجرمين والتصدي للحركات الصفوية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,396

ندّد رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بالبرازيل الدكتور عبدالحميد متولي، بالعمل الإرهابي الذي استهدف معامل تكرير النفط في بقيق وخريص بالمملكة العربية السعودية.

وقال "متولي": إن استهداف مملكة العطاء والخير هو استهداف للإسلام والمسلمين، لافتاً إلى أن هؤلاء المغرضين والحاقدين لا يعلمون أن المملكة العربية السعودية ليست بشعبها فقط، بل بشعوب الأمة الإسلامية في كل مكان، وفي أعناق كل المسلمين حماية بيت الله عز وجل، وحماية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونشجب وندين ذلك العمل الإرهابي.

وطالب الدكتور عبدالحميد متولي بوقفة من العالم أجمع والمنظمات الحقوقية ضد هؤلاء المجرمين، ولهذه الحركات الصفوية المدمرة للبشرية والمعادية للإنسانية، ويجب محاربتها بكل الوسائل وبكل قوى العالم؛ حتى تخمد شرها، ولا ينتشر هذا الفساد في مشارق الأرض ومغاربها، وعلينا أن نستأصل هذا الفساد من جذره حتى نستطيع أن نحقق التعايش السلمي والسلم والسلام العالمي لكل البشرية.

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